Hoogleraar: “Het koude weer heeft veel effect op het aantal besmettingen”

Inmiddels zijn er al miljoenen coronaprikken gezet. Toch willen de besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames niet dalen. Volgens Louis Kroes, hoogleraar klinisch virologie in Leiden, heeft dit met het koude weer te maken.

We weten allemaal dat april doet wat-ie wil. Vorige maand was dan ook de koudste april sinds 35 jaar. En die kou kan verklaren waarom in de Nederlandse ziekenhuizen nog altijd code zwart dreigt.

De gemiddelde temperatuur kan in april uit op 6,7 graden Celsius. Dit is erg koud voor de tijd van het jaar, want het is in april gemiddeld 10 à 11 graden. Ook lag er veel meer dagen sneeuw dan gebruikelijk is in deze maand.

“Ik denk dat het effect van het weer (op het aantal coronabesmettingen red.) heel erg sterk is, en ik verbaas me erover dat daar zo weinig aandacht voor is”, zegt Kroes in een interview met het AD. “Het is een extreem koude aprilmaand, en dat was nu juist wat we niet konden gebruiken.”

Hoge luchttemperatuur en luchtvochtigheid

De klimaatomstandigheden kunnen verspreiding van virussen enorm beïnvloeden. Luchtwegvirussen vinden koud weer prettiger en zijn dan ook in de warme maanden minder actief dan in de koude maanden.

Een hoge luchttemperatuur en luchtvochtigheid kunnen het virus zeer waarschijnlijk remmen. Een langer aanhoudende kou daarentegen kan ervoor zorgen dat de besmettingen gelijk blijven of zelfs oplopen.

Binnenblijven

“Als het warm wordt, kruipen mensen minder vaak bij elkaar in ruimtes met dichte ramen”, legt Kroes uit. “Buiten, of in ruimtes met veel luchtverversing, vervliegen de virusdruppeltjes veel sneller en kan een virus als corona zich nauwelijks verspreiden. Het is nu gewoon koud. Mensen spreken mede daardoor veel eerder binnen af dan vorig jaar april.” Volgens hem maakt een middag met 12 of 20 graden veel verschil.

Warm weer in zicht

Uit internationaal onderzoek blijkt op de plekken waar het warmer werd, het coronavirus zich minder snel verspreidde. Noorse wetenschappers keken naar de weergegevens van twintig landen met veel coronabesmettingen. Temperaturen rond het vriespunt zijn volgens hen ideaal voor het virus. Hoe lager de temperatuur des te meer verspreiding, stellen zij.

Komende week blijft het helaas nog fris in het land. Dit komt doordat de westenwind de koude zeelucht mee het land in neemt. Gelukkig wordt het vanaf het weekend een stuk warmer. Hopelijk heeft dit effect op het aantal besmettingen.

Bron: AD. Beeld: Shutterstock