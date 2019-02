Hoogzwangere Meghan Markle vliegt binnenkort nog naar Marokko

Meghan Markle is ruim 7 maanden zwanger, maar dat weerhoudt haar er nog lang niet van om met zwangerschapsverlof te gaan. Integendeel.

Ze stapt samen met prins Harry op 23 februari het vliegtuig naar Marokko in, voor een 3-daags werkbezoek. Dat maakt Kensington Palace vrijdag bekend.

Hoogzwanger vliegen

Volgens Daily Mail is Meghan zo’n 30 à 32 weken zwanger als ze naar Marokko vliegt. Ze is eind april of begin maart uitgerekend. Bij de meeste vliegtuigmaatschappijen mogen vrouwen tot 37 weken zwangerschap meereizen, anders is het te risicovol. Meghan is dus nog ruim binnen die grens, maar het lijkt ons toch pittig om als je zo hoogzwanger bent nog een werkbezoek te brengen aan het buitenland.

Na 39 jaar weer in Marokko

De laatste Britse royal die Marokko heeft bezocht, was Queen Elizabeth in 1980. 39 jaar geleden, dus. Waarom Meghan en Harry precies naar het Afrikaanse land gaan, is nog niet duidelijk.

The Duke and Duchess of Sussex will visit Morocco from Saturday 23rd February to Monday 25th February 2019. This visit is at the request of Her Majesty’s Government.

Full details of the visit will be announced in due course. pic.twitter.com/zXAUIVhEdm

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 februari 2019