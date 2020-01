Hoogzwangere vrouw bevalt bij bushalte in Limburg

Premium

Iedereen kent Bert van Leeuwen (59) vast van Het familiediner. Nu presenteert hij De Laatste 24 uur van. Bert is 37 jaar getrouwd Carla, ze hebben 4 kinderen en 2 kleinkinderen: Liné en Milo.

1. Waarom moeten we kijken naar De Laatste 24 Uur?

“Het is een programma dat laat zien hoe bekende Nederlanders hun laatste dag willen invullen. We volgen Willeke Alberti, Jörgen Raymann, Albert Verlinde en Roos Schlikker.”

2. Wat was voor jou de grootste uitdaging bij het maken ervan?

“Dat het ook echt in vierentwintig