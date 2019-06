Hoogzwangere vrouw (21) sterft een dag voor de bevalling bij auto-ongeluk

In België is tijdens een tragisch ongeval een hoogzwangere vrouw om het leven gekomen. De 21-jarige vrouw zou vandaag of morgen bevallen van een zoon.

Afgelopen weekend botsten in de nacht van zaterdag op zondag rond half 4 ’s nachts 2 voertuigen tegen elkaar. Beide bestuurders waren op slag dood.

Hoogzwanger

Een van de bestuurders was de 21-jarige Marie Maillard. Zij was op het moment van het ongeluk hoogzwanger. Ze zou vandaag of morgen bevallen van een zoontje. Maar ook het ongeboren kindje overleefde de crash niet. Bij haar in de auto zat nog een man. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niks bekend.

Twee sterren

De familie en nabestaanden van Marie kunnen niet bevatten wat er is gebeurd. “Ik weet niet hoe de familie dit te boven kan komen”, zegt een vriend van de familie tegen Sudpresse. Het zoontje zou Louis gaan heten en Marie zou in de komende uren bevallen. “Daarboven schitteren nu 2 sterren nog feller: Marie en haar baby Louis”, legt een andere naaste van de familie uit. “We zullen veel moed nodig hebben om deze verschrikkelijk gebeurtenis te boven te kunnen komen.”

Bron: HLN.be. Beeld: iStock