Hoogzwangere vrouw wordt restaurant uitgezet omdat 'haar buik te zien is'

De Amerikaanse Charisha Gobin, die hoogzwanger is, wilde in Seattle een hapje buiten de deur eten.

Maar dat ging niet zo makkelijk als gepland.

Buik

De vrouw is in verwachting van een tweeling en droeg een wat kort topje. Het restaurant waar ze graag wilde eten, Buzz In, zat niet echt op haar blote lijf te wachten. Ze stuurden haar daarom weer naar huis. “Je kunt hier niet zijn met dat shirt”, zeiden ze tegen haar. Volgens de medewerkers van de horecazaak zou ze op die manier ‘hygiëneregels hebben overtreden’.

Maar Charisha gelooft het niet. “Ik werd geweigerd omdat mijn buik bol is en uitsteekt. Als het iemand anders was geweest was er geen enkel probleem geweest.” Ze deelde haar verhaal uiteindelijk op social media en kreeg veel bijval. Het restaurant biedt wel excuses aan, maar laat niet weten of een andere vrouw met een korte top wél was toegelaten.

Bron: Editie NL. Beeld: Facebook