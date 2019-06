Horoscoop: de Weegschaal is goed gehumeurd

De zomer moet nog beginnen, maar de ram heeft nu al behoefte om ertussenuit te gaan. Voor de Waterman begint de week goed.

Van 3 tot en met 9 juni 2019

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Deze week jarig? Dan krijg je extra veel aandacht. Maar ook Tweelingen die in een andere week jarig zijn, kunnen in de spotlights staan. Vooral begin deze week vallen jouw vrolijkheid en scherpe gevoel voor humor op, maar ook jouw vermogen om de sfeer plezierig en ontspannen te houden.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Deze week heeft de Kreeft misschien nog wel betere kansen dan de vorige week om zich te onderscheiden. Aan jouw kwaliteiten en talenten is niets veranderd. Het grote verschil is dat je er zelf nu meer in gelooft dan vorige week. En dat maakt een hoop uit.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Vorige week was de Leeuw gedreven om een aantal zaken voor elkaar te krijgen. Die ambitie is er nog steeds, maar je bent zelf meer ontspannen en minder gehaast. Dit ‘loslaten’ kan ervoor zorgen dat er juist meer schot in sommige ontwikkelingen komt.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd heeft de neiging om vooral te kijken naar dingen die (nog) niet perfect zijn, waardoor er minder aandacht is voor alles wat al behoorlijk goed gaat. En dat is heel wat. Tip: verleg de focus. Dat verbetert niet alleen jouw humeur, maar geeft ook meer vertrouwen in de toekomst.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal is goed gehumeurd, behalve op woensdag en donderdag. Normaal gesproken krijg je met charme veel voor elkaar, maar deze week heeft zo’n offensief niet altijd het gewenste effect. Dat vraagt om iets meer inspanning om dingen voor elkaar te krijgen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen heeft een goede neus voor de kwaliteiten en intenties van anderen. Het komt dus niet vaak voor dat mensen je verrassen door wat ze doen of zeggen, maar dat zou deze week wel het geval kunnen zijn. Geeft niets. Zie het als een interessante ontwikkeling en stel uw oordeel bij.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Zijn er mensen die deze week een antwoord willen? Die verwachten dat de Boogschutter een knoop doorhakt? Laat je niet opjagen en neem de tijd om dingen op een rijtje te zetten. Wanneer nu, onder druk, een beslissing wordt genomen, kun je daar later spijt van krijgen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Echt soepel verloopt het niet momenteel voor de Steenbok. En terwijl je jezelf normaal gesproken goed kunt beheersen, lijkt het nu met de zelfdiscipline slecht gesteld. Dit zou kunnen leiden tot troost-eten of -snacken. Gelukkig is volgende week alles weer beter onder controle.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Deze week begint goed, dus doe de eerste dagen alles waarin geen fouten mogen worden gemaakt. Daarna wordt het namelijk lastiger voor de Waterman om zich te concentreren. Ook begin volgende week ziet er gunstig uit, dan kun je herstellen wat eind deze week minder gaat.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Op het werk gaat het goed, thuis gaat het goed en het contact met familie en vrienden is ook goed. Toch is de Vissen nog niet tevreden, je blijft streven naar meer en beter. Zolang je daarvoor voldoende energie hebt, is daar niets mis mee. Zorg wel voor voldoende rust in het weekend.

Ram

21-3 t/m 20-4

De zomer moet nog beginnen, maar de Ram heeft nu al behoefte om ertussenuit te gaan. Maar waarheen? En met wie? Je hebt geen flauw idee… Eigenlijk wil je gewoon iets anders dan anders deze vakantie. Misschien is het een idee om er eens in jouw eentje opuit te trekken.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier krijgt volop hulp en aandacht van anderen en hoeft daar niet eens om te vragen. Het lijkt alsof mensen aanvoelen wat je nodig hebt, en vervolgens vinden ze het ook nog eens leuk om te helpen. Iets terugdoen is niet nodig. Laat wel merken dat je blij bent met alle steun.

Voorspellingen door Astroloog Renée Maas.

