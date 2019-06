Horoscoop: Kreeften zijn deze week vrolijk en optimistisch gestemd

Deze week lukt het de Boogschutter beter om zich op één ding te concentreren. Voor de Weegschaal is deze tijd meer geschikt om te werken dan om te shoppen.

Van 1 juli t/m 7 juli 2019

Advertentie

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft is vrolijk en optimistisch gestemd. Dat geldt zeker voor degenen die deze week jarig zijn: zij hebben het gevoel dat de wereld aan hun voeten ligt. Ook de andere Kreeften voelen zich goed, rijk en geliefd. Je hebt ook veel liefde te geven. Dat is normaal gesproken al zo, maar nu helemaal.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw heeft veel energie. Ze pikt dingen snel op, ziet meteen waar de pijnpunten zitten en is in staat om snel goede oplossingen te bedenken. Mocht je een eigen bedrijf ambiëren: dit is er een zeer geschikte tijd voor. De afspraken die je nu maakt, zijn veel waard.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De kans is groot dat de Maagd een uitnodiging van een vriendin krijgt om samen iets leuks te doen. En de kans bestaat ook dat haar partner haar ineens verrast en met een voorstel voor een leuk uitje komt. Laat de boel de boel en ga erop in. Je hebt het verdiend én het komt jouw relaties ten goede.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Deze tijd is meer geschikt om te werken dan om te shoppen. Zorg er dus voor dat je deze week geld verdient en niet uitgeeft. Dat kan later altijd nog. Nu ben je in staat om jouw tijd efficiënt in te zetten, om goed samen te werken en productief te zijn. Alleen woensdag heeft de Weegschaal een off-day.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Er zijn mensen die twijfelen aan jouw beslissingen. Dat vindt je vervelend, want je hebt niets aan het toeval overgelaten en gaat er een hoop denkwerk aan die beslissingen vooraf. Schorpioenen zijn nu eenmaal mensen die gedegen hun huiswerk doen. Dit alles maakt dat je deze week behoorlijk baalt.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Deze week lukt het de Boogschutter beter om zich op één ding te concentreren. Je laat zich niet (meer) zo makkelijk afleiden. Dat komt omdat je duidelijker voor ogen hebt wat jouw einddoel is én je kunt het deze dagen beter opbrengen om daar andere

dingen voor opzij te zetten.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Veel Steenbokken kunnen wat gereserveerd overkomen op anderen. Normaal gesproken heb je dat niet in de gaten en gebeurt dat zonder dat je dat zo bedoelt, maar deze week neem je bewust wat afstand, zeker van mensen die je niet zo goed kent. Je houdt jouw contacten liever zakelijk.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Hoe vriendelijk de Waterman ook is, het ga je deze week niet helemaal lukken om het contact met anderen harmonieus en gezellig te houden. Dat ligt niet aan jou. Andere mensen doen moeilijk. Zorg ervoor dat je tegengas geeft, je kunt deze week niet net doen alsof er niets aan de hand is.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Kijk eens of het lukt om er een paar dagen tussenuit te gaan. Of om een vakantie te boeken. De Vissen kan wel wat rust gebruiken. Je hebt hard gewerkt de afgelopen tijd en hoewel je veel aankunt, heeft dat toch zijn tol geëist. Mocht het deze week niet lukken, plan dan toch binnenkort wat vrije tijd.

Ram

21-3 t/m 20-4

Soms gaan de dingen gewoon vanzelf. Het enige wat je moet doen deze week is een beetje geduld hebben en de gebeurtenissen en huidige ontwikkelingen rustig aankijken. Afwachten, is meestal moeilijk voor de Ram. Probeer er met anderen over te praten, dat helpt misschien al een beetje.

Stier

21-4 t/m 20-5

Zijn er buren waar je last van hebt? Kijk eens of je toch met hen in gesprek kunt komen. Een handreiking van jouw kant kan in deze tijd wonderen verrichten. Dat geldt overigens niet alleen voor buren, maar ook voor familie. De Stier kan koppig aan haar gelijk vasthouden, maar dat is niet altijd handig.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen is normaal gesproken al iemand die ervan houdt om in contact met anderen te zijn, maar nu is dat helemaal het geval. De gesprekken die je voert, helpen om jouw gedachten te ordenen en het zou zo maar kunnen dat je tot belangrijke afspraken komt deze week.

Voorspellingen door Astroloog Renée Maas