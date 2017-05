De Schorpioen wil de komende periode de ruimte om een aantal zaken rustig te overdenken en voor de Leeuw wordt het een heerlijke week.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Dit is een goed moment voor Tweelingen om zichzelf te laten zien. Gewoon in de schijnwerpers gaan staan en ervan genieten. Verder is dit ook een periode waarin de basis wordt gelegd voor nieuwe ontwikkelingen. Goede profilering zorgt dat mensen je opmerken, ook zij die in de toekomst van praktische betekenis kunnen zijn. Benut deze tijd dus goed.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Tegen het weekeinde voelt de Kreeft zich onrustig. Terwijl normaal gesproken gezellig thuis zijn het summum van geluk is, schenkt dit nu weinig bevrediging. Geef liever toe aan die onrust, het is ergens goed voor. Ga op stap, spreek af met anderen en doe dingen buitenshuis. Daarna zal het heerlijk zijn om weer thuis te komen. En te blijven.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Het ziet ernaar uit dat dit een heerlijke week wordt voor de Leeuw, die zeer goed gehumeurd is momenteel. Voorkom alleen wel ondoordachte uitspraken die ongewild anderen voor het hoofd kunnen stoten. Als het echter lukt om enigszins diplomatiek te zijn, gaan mensen voor je door het vuur.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Leidinggevende positie of niet, het is verstandig om mensen niet te dicht op de huid te zitten deze week. Complimenteer hen met wat ze goed doen en breng eventuele kritiek op een positieve manier. De Maagd die deze week mensen hard aanpakt, krijgt dat later zelf op haar brood. Bovendien: in een prettige sfeer voelt iedereen zich beter. Ook jij.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Maak je deze week niet te druk over de manier waarop dingen gezegd worden. Het gaat immers om de inhoud. De Weegschaal hecht aan decorum en beschaving en natuurlijk is het prettig wanneer alles in harmonie gaat. Maar probeer ook als iemand minder fraaie woorden gebruikt toch te luisteren naar de intentie.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen wil deze week de ruimte om een aantal zaken rustig te overdenken. Dat kan lastig worden, want er zijn mensen (misschien een partner) die steeds willen weten wat er aan de hand is. Wees er meteen duidelijk over als het daar nog niet het moment voor is. Wacht niet tot de irritatiegrens is bereikt, dan komt het er te fel uit.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het komt regelmatig voor deze week dat de Boogschutter zich niet gehoord voelt. Niet dat iedereen moet doen wat je zegt, maar het zou wel prettig zijn als er sprake was van enig begrip en liefst ook van consensus. Als mensen niet eens de moeite nemen om te luisteren, zorgt dat voor een gevoel van afwijzing. Besef dat dit grotendeels tussen de oren zit.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Partners van Steenbokken hebben de neiging om de baas te spelen. Alsof zij kunnen bepalen wat het beste is. Daar denk je zelf waarschijnlijk heel anders over. Tot openlijk ruzie komt het niet, het speelt zich allemaal af onder de oppervlakte. Het is verstandig om deze week dingen maar eens gewoon bij de naam te noemen en de zaak open te breken.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Er zijn mensen die deze week graag de competitie met de Waterman aangaan. In eerste instantie lijkt dit misschien een bedreiging, maar het kan ook beschouwd worden als een compliment. Mensen zien je blijkbaar als een waardige ‘tegenstander’ en willen zich met je meten. Het is trouwens best leuk om te merken dat je (de meeste van hen) de baas bent.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Deze week heeft Vissen meer zin om aan het één te werken, terwijl eigenlijk iets anders voorrang verdient. Maar dat wat moet, daar heb je geen zin in. Misschien is dit een goed moment om na te gaan waar die weerstand vandaan komt. Zonder meteen het roer om te gooien, zijn er ongetwijfeld genoeg zaken die kunnen worden veranderd.

Ram

21-3 t/m 20-4

Het wordt de komende tijd rustiger voor de Ram. De afgelopen tijd is er veel in beweging gezet, veel gebeurd en veel ervaren. Staat er nog iets op het wensenlijstje? Dan is dit het moment om nog even te knallen. Vanaf volgende week wordt het lekker achterover hangen, nagenieten en trots zijn op eigen prestaties.

Stier

21-4 t/m 20-5

Het is voor de Stier een ideaal moment om contacten te leggen. In gesprek komen met mensen en de gemene deler ontdekken lijkt nu geen enkele moeite te kosten. Bedenk wel dat niet iedereen meteen een maatje voor altijd hoeft te worden. Er zou heel goed een toekomstige hartsvriend(in) kunnen zitten tussen de mensen die je nu ontmoet.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.