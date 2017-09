Horoscoop: déze ochtendroutine past het beste bij jouw sterrenbeeld

Sommige mensen blijven het liefst snoozen tot het laatste moment, terwijl anderen moeiteloos elke ochtend vroeg opstaan. Twijfel jij nog over welke ochtendroutine het beste bij jou past? Bekijk hier welke routine goed aansluit bij je sterrenbeeld.

Waterman (21 januari t/m 18 februari)

Routine? Daar heb jij helemaal niks mee. Jij volgt het liefst je intuïtie op het moment zelf, zonder rekening te houden met een vooraf geplande ochtendroutine. Maak daarom gebruik van je aangeboren spontaniteit en bepaal je ochtendroutine per dag. Heb je zin in een actieve ochtend gevuld met ochtendgymnastiek? Lekker doen! Of doe het gewoon een ochtendje rustig aan als je daar zin in hebt.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Vissen zijn één van de meest gezellige sterrenbeelden. Jouw bed is een warm, knus nest en dat maakt het dan ook extra moeilijk om er ’s ochtends uit te kruipen. Omdat jij zo’n rustig aura hebt is het verstandig om in de ochtend weg te blijven van drukke nieuwsberichtpagina’s of e-mails. Kies in plaats daarvan voor een boek of zet zachte muziek op om in de juiste stemming te komen.

Ram (21 maart t/m 20 april)

Een Ram begint de dag het beste door meteen al in de ochtend te knallen. Jij zit vol energie en daarom is het slim om ’s ochtends fysiek stoom af te blazen. Yoga, wandelen of een bezoekje aan de fitness… zolang jij je dag maar actief kan beginnen. Ook gedurende de dag heb jij nog genoeg energie om kleine klusjes razendsnel af te ronden.

Stier (21 april t/m 21 mei)

Als het aan jou ligt kan er niet genoeg regelmaat zijn tijdens de ochtend. Het is daarom verstandig om elke dag (ook in het weekend) op dezelfde tijd op te staan. Structuur is namelijk jouw beste vriend. Zodra de wekker gaat, begint jouw perfect geplande dag. Je staat rustig op, maakt een lekker ontbijtje voor jezelf klaar en doet je ding in de badkamer. Het liefst heb jij in de ochtend weinig mensen om je heen. Jij begint je dag graag rustig, alleen en op jouw manier.

Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)

In de ochtend ben jij op je creatiefst. Maak hier gebruik van, en gebruik de ochtend voor brainstormsessies over je werk of steek tijd in een project waar je gepassioneerd over bent. Ook heb jij ’s ochtends een duidelijker perspectief op meer intieme gedachten. Worstel je met een persoonlijk probleem of ben je verward over een beslissing die je moet maken? Dan is de ochtend het beste moment van de dag om knopen door te hakken.

Kreeft (22 juni t/m 23 juli)

Voor kreeften is de perfecte ochtend er eentje zonder stress en al te veel plannen. Jij hebt er namelijk al moeite mee om in de ochtend uit je warme, knusse bed te komen. Ook hou jij ervan om in je pyjama met een bakje muesli op de bank te kruipen en nog wat leuke series te kijken. Pas als je hier genoeg van hebt ga jij je douchen en de dag beginnen. Mensen kunnen jou dan ook ’s ochtends maar beter met rust laten .

Leeuw (24 juli t/m 23 augustus)

Zodra de wekker gaat schiet jij enthousiast uit je bed om de dag met volle moed te beginnen. Je hebt nog weinig plannen gemaakt, maar je hebt zin in wat er op je pad komt. Het liefst zit jij met veel mensen aan de ontbijttafel te kletsen en koffie te drinken. Er kunnen zelfs al wat grapjes vanaf in de vroege ochtend. Omdat je plannen gedurende dag vaak nog wijzigen doe je niet aan een strakke planning.

Maagd (24 augustus t/m 23 september)

De ochtend van een maagd ziet er relaxed uit. Elke ochtend zorg jij voor een uitgebreid en gevarieerd ontbijt voor jezelf. Je maakt een lekker eitje of bakt de avond van tevoren zelf brood. Ook maak jij elke ochtend weer tijd voor een uitgebreide huidverzorgingsroutine om je gezicht soepel en jong te houden.

Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)

Weegschalen zijn niet de makkelijkste als het gaat om opstaan. Het liefst hebben ze zoveel mogelijk mensen om hem heen, zodat ze lekker kunnen kletsen in de badkamer of rond de ontbijttafel. De omgeving moet wél oppassen met wat ze zeggen, want de Weegschaal kan niet goed tegen kritiek. Vooral opmerkingen over kleding of een vermoeid uiterlijk schieten al snel in het verkeerde keelgat bij de Weegschaal.

Schorpioen (24 oktober t/m 22 november)

Een schorpioen kun je in de ochtend maar beter met rust laten. Zij houden namelijk niet van te veel drukte tijdens de eerste uren van de dag. Ze hebben hun ochtend zodanig ingepland dat ze niemand nodig hebben en vinden het geweldig om hun planning zelf in te vullen. Je zou het misschien niet van ze verwachten, maar in de ochtend besteden ze graag tijd aan het klaarmaken van hun ontbijt.

Boogschutter (23 november t/m 22 december)

Boogschutters zijn een genot om in de ochtend mee op te staan. Ze staan met een goed humeur op en zijn elke dag weer blij dat ze de dag kunnen starten. Ze besteden niet al te veel tijd aan hun ontbijt of gezichtsverzorging. Boogschutters zijn ambitieus en hopen elke dag weer nieuwe dingen te ontdekken. Wel hebben ze veel slaap nodig om de dag fit en goedgemutst te kunnen beginnen.

Steenbok (23 december t/m 20 januari)

Voor een Steenbok hoeft elke ochtend er niet hetzelfde uit te zien. Je kunt vroeg opstaan, maar je slaapt ook net zo lief uit. Je bent doordeweeks blij met een kommetje muesli, maar in het weekend eet je het liefst een pistoletje of een eitje. Ontbijt is wel belangrijk voor jou, want zonder een stevige bodem kun jij niet helder denken. Ook koffie is een absolute musthave voor jou in de ochtend!

