Horoscoop: wees wat meer op je hoede, Weegschaal

De Kreeft wil deze week meer dan anders alleen zijn. En voor de Waterman gaat contact met vrouwen hem deze week veel beter af.

Van 10 tot en met 16 juni 2019

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Vorige week viel de Tweelingen op door haar snelle manier van denken en reageren. Deze week ben je misschien minder ad rem, maar wel zachter, en dat is een kant die je niet vaak laat zien. Stoer doen mag dan makkelijker lijken dan je kwetsbaar opstellen; nu laat je juist veel kracht zien.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Meer dan anders wil de Kreeft de dingen alleen doen. Normaal neemt jouw partner misschien veel voor zijn of haar rekening, deze week doe je het gewoon zelf (en o wee als iemand daar commentaar op durft te hebben). Die nieuwe onafhankelijkheid levert veel zelfvertrouwen op. Blijf dus niet hangen in het oude patroon.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Leeuwen met een partner gaan een fijne tijd tegemoet samen. Jullie zijn er voor elkaar en gunnen elkaar alle ruimte. Jullie doen apart van elkaar van alles, maar vinden het daarna heerlijk om elkaar weer te zien en bij te praten. Single Leeuwen kunnen komende tijd weleens een nieuwe partner tegen het lijf lopen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Deze week heeft de Maagd niet zo’n behoefte aan ernstige zaken. Je houdt het liever luchtig en als het even kan, maak je er een spelletje van. Dat kan het allemaal prettiger en meer behapbaar maken, maar sommige zaken vragen toch echt de onverdeelde serieuze aandacht.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Met haar partner heeft de Weegschaal een prettige tijd: je vult elkaar goed aan. Met collega’s gaat het deze week helaas iets minder soepel. Sommige collega’s gaan nu niet bepaald van een harmoniemodel uit, dus wees wat meer op jouw hoede.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Sommige mensen raken van slag als het een beetje tegenzit. Zo niet de Schorpioen; zij laat zich niet zo snel van de wijs brengen. Sterker nog, het maakt je alerter, energieker én gedrevener als niet alles meteen van een leien dakje gaat. Dit is dus een week waarin je vastbesloten bent om er een succes van te maken.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter is een ras-optimist én iemand die van het goede in de mens uitgaat. Toch is het in deze tijd verstandig om niet meteen beste vrienden te worden met iedereen die je ontmoet. Misschien is er niets aan de hand, maar neem de tijd om mensen eerst beter te leren kennen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Deze week is de Steenbok een stuk strijdlustiger dan vorige week. Er zijn waarschijnlijk een paar mensen met wie je een appeltje te schillen hebt. Hoe eerder je de confrontatie aangaat, hoe beter. Alle dagen van de week zijn daar geschikt voor, alleen op woensdag of donderdag kan het uit de hand lopen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Contact met vrouwen gaat de Waterman deze week beter af dan dat met mannen. Je vindt dat deze laatsten te zwart-wit reageren en te veel op de rationele toer zijn. Je hebt er behoefte aan om het spirituele in de mens te ontdekken en daar lenen de mannen zich minder goed voor.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen vindt dat ze tijd tekortkomt. Er is zo veel te doen, en niets kun je aan anderen overlaten. Maar is dat echt zo? Kijk toch eens wat je aan anderen kunt vragen, dat zou meer kunnen zijn dan je denkt. Betaal er desnoods voor; alles om ervoor te zorgen dat je jezelf niet voorbijloopt.

Ram

21-3 t/m 20-4

Ook deze week kan de Ram beter alleen zaken afhandelen dan samenwerken. Je bent te snel voor de meeste mensen. Ze denken én handelen al helemaal niet zo snel als jou. Om frustratie – zowel bij jezelf als bij anderen – te voorkomen, ga je lekker jouw eigen gang.

Stier

21-4 t/m 20-5

Aan het begin van de week voelt de Stier zich bijzonder goed. Daar is ook alle reden toe, want op de meeste terreinen gaan de zaken voorspoedig. Later in de week wordt je echter wat onrustig of zelfs ontevreden. Kijk uit dat je geen dingen gaat veranderen die maar beter hetzelfde kunnen blijven.

Voorspellingen door Astroloog Renée Maas