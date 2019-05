Horoscoop: de Stier gaat een romantische week tegemoet

Voor de Kreeft is dit een goede tijd om van baan of carrière te veranderen en de komende tijd krijgt de Boogschutter de kans om zichzelf beter te leren kennen.

Van 27 mei tot en met 2 juni 2019

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen heeft in deze tijd nieuwe uitdagingen nodig. Momenteel zijn de dingen die je doet misschien nog leuk genoeg, maar is dat over een halfjaar nog steeds zo? Houd ogen en oren dus open en bedenk wat nog meer mooie kansen zouden zijn. Want juist nu komen er opwindende dingen langs.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Denk je erover om van baan of carrière te veranderen? Dan is dit een goede tijd. De Kreeft maakt nu niet alleen een capabele indruk, ze komt ook aardig over. Dus als het een kwestie van kiezen tussen twee goede kandidaten is, heb je zeker een streepje voor. Niet alleen deze week, maar ook volgende week.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Dit is een tijd waarin de Leeuw welbespraakt is. Praatje voor een groep? Geen probleem! Je bent helder, to the point en nog grappig ook. Onderhandelen gaat deze week ook uitstekend, zolang je niet het onderste uit de kan hoeft. Er wordt op dit moment meer bereikt met compromissen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De kans is groot dat de Maagd haar aandacht over verschillende dingen moet verdelen. Misschien gebeurt er van alles op het werk, of zijn er veel mensen die aandacht willen. De Maagd blijft aardig en behulpzaam, maar het kost wel moeite om nog wat tijd voor jezelf over te houden.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal kan te maken krijgen met iemand die aardig lijkt, maar intussen een verborgen agenda heeft. Misschien wil deze persoon jouw ideeën inpikken en met de eer strijken, of hij of zij doet dingen achter jouw rug om. Laat deze periode dus zeker niet het achterste van de tong zien.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Dit is een tijd waarin de Schorpioen zeer actief kan zijn. Het is ook een tijd waarin doelen behaald kunnen worden. Heerlijk, maar mensen in de omgeving kunnen dwarsliggen. Je zou veel meer opschieten als ze een beetje mee zouden werken! Denk eraan dat honing meer helpt dan azijn.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De komende tijd krijgt de Boogschutter de kans zichzelf beter te leren kennen. Soms is het een kwestie van een spontane eyeopener, soms gaat dat met strijd gepaard. Er zijn mensen in de omgeving die je een spiegel voorhouden. Dat kan confronterend zijn, maar een beetje introspectie kan geen kwaad.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Het liefst is de Steenbok deze week bezig met allerlei zaken rondom het huis, de tuin of plannen rond de inrichting van het huis. Maar de buitenwereld verlangt ook van alles en nog wat van je, dus dat kan nog weleens behoorlijk lastig worden. Geniet in elk geval van alle momenten dat het wel kan.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Overweeg je een taal te leren? Doe het dan nu! Leuk voor de komende vakantie, maar het is ook bevredigend om te merken dat het leren goed gaat. Veel Watermannen beschikken over technische talenten, maar vlak je capaciteiten op het gebied van taal en communicatie niet uit.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Deze week heeft de Vissen oog voor wat mooi is. Dat uit zich op allerlei gebieden. Op het gebied van styling en make-up, de inrichting van het huis en in de keuken. Ook op het werk kun je mooie resultaten afleveren. Iets nieuws kopen? Dan lukt het je ook om af te dingen. Bravo!

Ram

21-3 t/m 20-4

Is er sprake van een broer of zus met wie al een tijdje geen contact is? Of met wie je op minder goede voet staat? Deze week doet de Ram er goed aan om het initiatief te nemen en te proberen het op te lossen. De ander doet het waarschijnlijk niet, maar is wel blij te merken dat je om het contact geeft.

Stier

21-4 t/m 20-5

Ook deze week kan voor de Stier de romantiek hoogtij vieren. Wie onlangs iemand heeft ontmoet, geniet van het daten. Je onderneemt samen de leukste dingen. Ook Stieren die al lang met hun partner samen zijn, maken leuke uitjes en krijgen bevestigd hoe prettig het is om samen te zijn.

Voorspellingen door Astroloog Renée Maas

