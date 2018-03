Hotelgast vindt een bijzonder briefje tussen de lakens van zijn hotelbed

Een gebruiker van de website Reddit.com dacht na een lange dag in een schoon bed in zijn geboekte hotel te kruipen. Eenmaal onder de wol ontdekte hij een wel heel bijzonder briefje…

Tussen de lakens lag een handgeschreven briefje met: “Als je dit briefje leest, zijn de lakens niet vervangen.”

Briefje

Het briefje was dus duidelijk een test van de voortgaande hotelgast. Al stond er geen datum op, het zal er vast al een tijdje hebben gelegen.

Reacties

De foto van de pineut ging al snel het internet over en begonnen massaal hun slechte hotelervaringen te delen. “Ik checkte eens in in een hotel en vond teennagels naast mijn bed. Niet 2 of 3, nee dit persoon had op z’n minst 30 tenen.” Jakkie! Een ander schreef eronder: ““Ik verbleef ooit in een hotel waar ik een bedwants tussen de lakens ontdekte. Toen ik het aan de receptie ging melden, kreeg ik de kamer ernaast. Een uur later merkte ik dat ze mijn oorspronkelijke kamer al aan iemand anders hadden gegeven.”

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock