Dít zijn koningin Máxima’s favoriete plekken in Buenos Aires

Van de groene straten van de wijk Recoleta in Buenos Aires tot een ijsje bij Freddo: koningin Máxima weet precies waar ze moet zijn in Argentinië. Dit zijn haar favoriete plekken.

Argentinië zit onze koningin in haar bloed. Ze werd er geboren, ging er van de kleuterschool naar de universiteit, woonde er tot haar 25e (toen vertrok ze naar New York) en heeft er natuurlijk nog steeds familie wonen. Met een pilotende koning en drie reislustige prinsessen staat het land bovendien nogal eens op de vakantieplanning. Voor voorjaars- en kerstvakanties, van shopping- of natuurtrip tot bezoeken aan Máxima’s broer Martin. Waar ze dan precies slaapt, eet, winkelt en geniet van al het moois dat de Argentijnse natuur heeft te bieden? Wij verzamelden Máxima’s ultieme hotspots voor je.

Een stad met bijna drie miljoen inwoners, maar voor Máxima gewoon thuis. Ze groeide in deze straten op, ging er naar school, met vriendinnen naar de discotheek en met haar broertjes, zusjes en ouders uit eten. Zo zie je de hoofdstad op zijn Máxima’s.

Dwalen door Recoleta

De wijk waar onze koningin vanaf haar twaalfde jaar woonde, op de bovenste verdieping van een appartementencomplex aan de Calle Presidente Uriburu om precies te zijn. Het is een van de betere wijken van de stad, vlak bij het stadscentrum. Je vindt er prachtige stadspaleizen, brede boulevards, luxe boetieks, kunstgaleries, exclusieve hotels, de fijnste restaurants en bovenal heel veel groen. Boek je een speciale Máxima-tour, dan krijg je een rondgang langs haar favoriete adresjes. En als je er toch bent, kun je óók meteen mooi langs de Cementerio de la Recoleta, waar menig Argentijnse beroemdheid begraven ligt, onder wie Evita Perón.

Shoppen bij Patio Bullrich

Winkelcentrum en thuisbasis van menig luxe label (van Louis Vuitton tot Ferragamo), een eigen foodhal en een bioscoop, en een plek waar Máxima ook nu ze koningin is van tijd tot tijd wordt gespot. Een fijne plek om even aan de Argentijnse zon te ontsnappen op het heetst van de dag.

Het campusleven van de Universidad Católica Argentina

De plek waar onze koningin economie studeerde. Op de twee oude graanpakhuizen die werden omgebouwd tot het universiteitsgebouw ben je misschien nog wel een keer uitgekeken, maar je bent dicht bij de Atlantische Oceaan én het prachtige Reserva Ecológica de Buenos Aires, waar je ontzettend mooi door de natuur kunt wandelen. Een oase van rust in de miljoenenstad.

Een ijsje van Freddo

Een enorme en tegenwoordig zelfs internationale keten, maar wel eentje waar Máxima voor omrijdt (of nou ja: láát omrijden) als ze eens in het land is. Het is voor haar de smaak van thuis. Mocht je in Recoleta bij de begraafplaats stoppen: daar zit er een tegenover.

Het water op bij Rio de la Plata

Net zoals Máxima vroeger deed met haar familie. Vanuit de jachthavens op de plek waar twee rivieren uitmonden in de Atlantische oceaan vertrekken dagelijks boottochtjes langs de skyline van Buenos Aires. Leuk detail: vanuit haar allereerste kantoor bij Boston Securities had Máxima uitzicht op de Rio de la Plata.

Aan de sushi bij Dashi

De favoriete sushitent van de Majesteit, en dat willen we natuurlijk proeven als we er toch zijn. Er zitten overigens zes Dashi’s in de Capital Federal, maar Máxima zou de voorkeur geven aan de ongedwongen sfeer van Dashi House, waar ze in de afgelopen jaren nog weleens met moeder Maria werd gespot.

Slapen bij Palacio Duhau

Máxima’s preferred hotel als ze eens in de stad moet zijn, voor haar VN-werk bijvoorbeeld. Een van de meest luxe vijfsterrenhotels van de stad, op een steenworp afstand van Patio Bullrich, tussen Recoleta en Retiro. Ze sliep ook nog weleens bij haar moeder, maar zij schijnt nu toch echt parttime op Huis ten Bosch te wonen, dus dat komt steeds minder vaak voor. Gelukkig staat dit Hyatt-paleisje altijd voor haar klaar.

Golfen op Los Pingüinos Country Club

Het ritje naar de rand van de stad (in het plaatsje Ituzaingó om precies te zijn) meer dan waard, want hyperexclusief én voorzien van 18 holes. Ons koningspaar schijnt een huis op het terrein te hebben, dus je weet maar nooit wie je tegen het royale lijf loopt.

Plaza Reina de Holanda

Niet bepaald het Buenos Aires dat Máxima kent van vroeger, maar het plein bij de Nederlandse ambassade werd in 2004 officieel omgedoopt tot het Plaza Reina de Holanda — het plein van de koningin van Nederland dus. Een bezoekje waard, al is het maar om even op de foto te gaan met de oranje muur aldaar.

Tekst: Claudia Witteveen. Beeld: ANP.