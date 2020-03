Het nieuwe seizoen van Hotter than my daughter is van start gegaan. De presentatie is dit jaar niet langer in handen van grappenmaker Gordon, want vanaf heden neemt Bridget Maasland het stokje van hem over. De 1e aflevering zorgde direct voor veel opspraak. De kijker thuis raakt namelijk niet uitgepraat over deelnemer Sjaantje.

Sjaantje krijgt een make-over, om zo korte metten te maken met haar panterprintverslaving.

Dierenprint

De 56-jarige Sjaantje komt uit Utrecht en draagt het liefst dag in dag uit panterprint. Van top tot teen is ze dagelijks gehuld in het dierenprintje, maar daar is haar dochter Samantha niet erg blij mee. Integendeel, zij schaamt zich voor haar moeder in de opvallende en ietwat hysterische kleding.