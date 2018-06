Hugh Grant is getrouwd en déze bijzondere outfit droeg zijn vrouw op de grote dag

Het leek er nooit van te gaan komen, maar Hugh Grant (57) is nu toch echt een getrouwde man. Vorige week stapte hij in het huwelijksbootje met zijn grote liefde Anna Eberstein (39).

De twee zijn op 25 mei getrouwd in Londen. Bij een huwelijk van een acteur en televisieproducent zou je een grote bruiloft verwachten, maar niets was minder waar. De twee trouwden in het ‘Chelsea Register Office’ in een klein gezelschap. En: er was niet eens een trouwjurk.

Outfit

Je leest het goed: Anna koos niet voor een witte trouwjurk, maar een casual outfit op de grote dag. Er was nog wel een wit rokje, maar verder was er weinig feestelijks aan de ouftit. Op de foto’s is te zien dat het stel ook niet koos voor traditionele trouwringen. De ring van de acteur lijkt een opvallende ring met gekleurde steentjes te zijn.

Kinderen

Anna en Hugh hebben samen drie kinderen. Hugh heeft ook een zoon en een dochter uit een eerdere relatie met Tinglan Hong.

Bron: Elle.com. Beeld: Getty.