Hugo Borst: "Laten we mensen met dementie niet vergeten"

Misschien is Hugo Borst (56) wel de bekendste mantelzorger van Nederland, al kennen we hem natuurlijk ook als schrijver en voetbalcriticus. Samen met Adelheid Roosen verbleef hij vijf weken in een Rotterdams verpleeghuis, waar zij de tv-serie In De Leeuwenhoek maakten.

Wat willen Adelheid Roosen en jij met de tv-serie laten zien?

“Ongeveer een jaar geleden ontmoetten we elkaar en hadden we een heel goed gesprek over onze moeders. De moeder van Adelheid is inmiddels overleden, die van mij leeft nog. Ik koester wel de hoop dat het voor mijn moeder niet heel lang meer gaat duren, want er is weinig waardigheid meer over. Adelheid en ik hadden een klik en al snel ontstond het idee om een serie over dit onderwerp te maken. ‘Hoe moeten we omgaan met mensen die lijden aan dementie?’, dat is eigenlijk de centrale vraag waar we onze serie omheen hebben gebouwd.”

Hoe ziet de zorg voor jouw moeder er nu uit?

“Ik ga twee of drie keer per week bij haar langs. We delen de zorg met z’n vieren. Mijn vrouw en ik, mijn broer en zijn vrouw. Zo krijgt ze elke dag bezoek. Soms lichten haar ogen nog op, soms reageert ze helemaal niet. Het is heel wisselend. Je kunt haar niet meer verstaan, ze spreekt in een soort brabbeltaaltje, vergelijkbaar met kinderen die net leren praten. Het is moeilijk te zeggen of ze nog weet wie ik ben. Ik heb geen idee. Af en toe ontwaar ik nog iets van ‘schat’ en een tijd geleden dacht ik nog weleens ‘kind’ te horen. Ze herkent me in elk geval wel.”

Hoe is het om als zoon getuige te zijn van haar aftakeling?

“Ik neem stukje bij beetje afscheid van de vrouw die zij was. Toen zij de diagnose kreeg, was er bij haar wel direct acceptatie. Tegen de geriater zei ze: ‘Ja, ik had het ook al wel gedacht.’ Daar zat een prachtige wijsheid in en haar berusting heeft ons geholpen. Mijn moeder heeft zelf toestemming gegeven om naar het verpleeghuis te gaan. Maar ja, de aftakeling is schrijnend en verdrietig. Mijn moeder, die zo prachtig kon eten, at ineens met haar handen. En dan niet een patatje, maar andijviestamppot. Dat verlies van decorum is heel pijnlijk om te aanschouwen. Het is ook moeilijk te accepteren dat het een ziekte is waarbij je alleen maar achteruitgaat. Soms stabiliseert de ziekte even, maar uiteindelijk gaat het diagonaal bergafwaarts. Alzheimer is een ziekte zonder hoop.”

Interview: Nienke Pleysier. Beeld: Petronellanitta.