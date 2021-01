Hugo de Jonge krijgt dikke knuffel van bewoner zorginstelling na vaccinatie

Het kabinet komt morgenmiddag rond 13.00 uur met een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. Naar verluidt wordt momenteel een avondklok voorbereid, vanwege de zeer besmettelijke Britse variant van het virus.

“Het is noodzakelijk dat we op de kortst mogelijke termijn extra maatregelen treffen”, zegt minister Hugo de Jonge tegen de NOS.

Avondklok

De Jonge schrijft in een Kamerbrief dat de persconferentie aan het begin van de middag zal plaatsvinden. Het is nog niet bekend welke maatregelen premier Rutte en minister De Jonge gaan aangekondigen.

Er wordt door ingewijden regelmatig gesproken over een avondklok. Maar het kabinet zoekt nog wel naar steun voor deze maatregel in de Tweede Kamer. Dit komt doordat coalitiepartij D66 tot nu toe nog tegen de invoering van een avondklok is. Zij willen eerst meer bewijs zien van het effect van zo’n avondklok. Bovendien vragen ze zich af of zo’n zware maatregel wel te handhaven is. Mocht D66 niet instemmen, dan hoopt het kabinet op steun van oppositiepartijen GroenLinks of PvdA om tot een meerderheid te komen.

Boete van 95 euro

Ook is het tijdstip van ingaan en beëindiging van de avondklok nog niet duidelijk. Wel is al bekend dat mensen die zonder geldige reden op straat zijn, een boete van 95 euro riskeren. Als je voor je werk op straat bent, moet je dit met een werkgeversverklaring kunnen aantonen. Verder wordt er nog gesproken over het inperken van thuisbezoek. Het is momenteel toegestaan om twee mensen op visite te krijgen. Dit kan nog verder worden teruggebracht naar één iemand of zelfs niemand.

Verspreiding tegengaan

Experts maken zich veel zorgen over de Britse mutatie van het coronavirus, aangezien de variant veel besmettelijker blijkt te zijn. De nieuwe coronavariant is al in Nederland opgedoken, maar strengere maatregelen kunnen zorgen dat de verspreiding van het virus wordt ingedamd.

Vanavond overlegt het kabinet in het Veiligheidsberaad met burgemeesters over het invoeren van een avondklok. Zij waren in eerste instantie tegen deze strenge maatregel, maar willen er wel opnieuw naar kijken als het Outbreak Management Team (OMT) met een goede argumentatie komt. Het advies van het OMT wordt vanavond besproken.

