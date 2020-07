Hugo de Jonge lag met buikpijn wakker vanwege sluiting verpleeghuizen voor bezoek

De sluiting van verpleeghuizen voor bezoek zorgde voor veel verdriet bij de ouderen en hun families. Het was voor Hugo de Jonge dan ook een moeilijk besluit.

Als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moest De Jonge de knoop doorhakken om de verpleeghuizen te sluiten voor bezoek. Deze landelijke maatregel was bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus.

Verdriet

Door dit besluit was het tijdelijk niet mogelijk om als familielid, vriend of bekende langs te gaan bij de bewoners in de verpleeghuizen. Het was een harde maatregel, omdat juist deze ouderen zich vaak al alleen voelen. De minister heeft het er dan ook best moeilijk mee gehad. “Waar ik het meest buikpijn van heb gehad en het meest van heb wakker gelegen, is absoluut de sluiting van de verpleeghuizen voor bezoek”, vertelt De Jonge aan Libelle TV. “Dat is zo hard geweest. Het heeft zoveel verdriet en leed veroorzaakt.”

Beschermen

Toch staat hij nog altijd achter deze beslissing. Het was volgens hem hard nodig en we moeten de mensen die ons lief zijn beschermen. “Het was dé manier om het aantal besmettingen op die locaties naar beneden te krijgen. Maar het was zo hard voor mensen.”

Spijt

We zien Hugo de Jonge tegenwoordig veel op tv, maar wat weten we eigenlijk van hem? Libelle TV vroeg hem wanneer hij voor het laatst iets liefs heeft gedaan, waar hij om heeft gelachen, waar hij van wakker heeft gelegen én waar hij spijt van had. Bekijk hieronder de video:

Beeld: Brunopress