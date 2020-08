Hugo Kennis is de nieuwe uitdager in de uitzending van De slimste mens woensdagavond. Aan zijn achternaam zal het niet liggen, maar over één foutje die hij maakt reageren de kijkers wel erg verontwaardigt.

De televisiekok weet namelijk niet wie Irma Sluis is.

“Ze heet Irma Sluis en er zijn weinig Nederlanders die haar nog nooit hebben gezien. Waar kennen we haar van?” vraagt presentator Philip Freriks aan Hugo. Hij heeft géén idee. “Zeilen?”

Nee, Irma kennen Nederlanders niet van het zeilen. Maar wel als de vrouw die iedere keer aan de zijde van Mark Rutte stond tijdens de wekelijkse corona persconferentie. Al snel begonnen de kijkers van de gebarentolk te houden en zo ook de fanatieke Twitteraars die op woensdag naar De slimste mens keken. “Als je niet weet wie de leuke Irma Sluis is, ben je af Hugo Kennis, gewoon af.”

#deslimstemens als je niet weet wie de leuke Irma Sluis is, ben je af Hugo Kennis,gewoon af. Pak je spullen en verlaat de studio! — Olive (@olivetweetjes) August 12, 2020

Hugo Kennis is bekend als tv-kok van 24Kitchen en het RTL-programma 5 uur live. Dit bezige bijtje kookt elke dag wel drie of vier maaltijden, werkt uren in zijn enorme moestuin en heeft tussendoor ook nog tijd voor zijn kersverse verloofde Sander. Alsof dat nog niet genoeg is, won hij afgelopen seizoen ook nog even Expeditie Robinson. Libelle TV vroeg hem wanneer hij voor het laatst vlinders in zijn buik heeft gevoeld, in de tuin heeft gewerkt en naar de snackbar is geweest.

