Bijna een jaar geleden maakte Hugo Kennis bekend dat hij in het huwelijksbootje stapt met zijn vriend Sander. In Libelle 36 – nu in de winkels – vertelt de tv-kok over zijn relatie en aanstaande huwelijk.

Hugo werd gevraagd door zijn vriend Sander, maar was eigenlijk zelf van plan om een aanzoek te doen. Hij had alles voor een aanzoek na zijn deelname voor Expeditie Robinson al geregeld, maar zijn vriend was hem voor. Hugo vertelt in het interview: “Een paar weken nadat ik thuiskwam, zei Sander me dat we ’s avonds uit eten gingen. Ik stond klaar om te vertrekken toen hij me de tuin in dirigeerde. Daar stond uit het niets ineens een prachtig gedekte tafel, mijn beste maatjes Jasper en Marius liepen de schuur uit met hun vriendinnen, oesters en champagne. Wat gebéurt hier, dacht ik. Mijn lievelingsmuziek klonk uit de speakers en Sander ging op één knie: ‘Door Expeditie Robinson kon ik je acht weken niet spreken, niet zien, niet ruiken, en ik besefte dat ik je nooit meer kwijt wil.’ Vervolgens liep Shary-An ineens de tuin in, terwijl ze ons lievelingsnummer zong. Mijn mond viel open. Hij had precies hetzelfde idee uitgedacht en hij was me voor geweest!”

Elkaar aanvullen

Hugo vertelt verder over hun relatie dat ze eigenlijk heel verschillend zijn, maar elkaar juist daarin zo mooi aanvullen: “Ik ben druk en sociaal, Sander is heel kalm en vindt het prima om alleen te zijn. Je moet elkaar in een relatie niet willen veranderen, maar wij bewegen op een natuurlijke manier naar elkaar toe. Hij maakt mij rustiger terwijl hij door mij juist meer prikkels opzoekt in het leven. De genegenheid met hem is waanzinnig. Elke dag als hij thuiskomt van zijn werk wil hij eerst knuffelen. Niet praten, alleen maar intens tegen elkaar aangeplakt op de bank. Het klinkt misschien klef, maar het is zo fijn.”