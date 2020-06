Nina (32) kreeg huidkanker: “‘Ach’, zeggen mensen dan, ‘vandaag een tomaatje, morgen een chocolaatje'”

Nina (32) is online producer bij libelle.nl. Toen ze 24 was kreeg ze te horen dat ze een melanoom had, een van de meest agressieve vormen van huidkanker. Gelukkig was ze er op tijd bij en is ze alweer 8 jaar gezond.

Toch kan ze haar hoofd maar niet breken over het feit dat mensen in Nederland nog steeds zo laconiek omgaan met de zon.

Ik was 24 toen ik tegenover een heel serieuze dokter zat in het ziekenhuis. Lichtelijk geïrriteerd zat ik er. Ik had namelijk 2 moedervlekken laten weghalen en van 1 moedervlek had ik die week daarvoor al een uitslag gehad: alles is oké. Maar nu moest ik weer terugkomen. Dat betekende: weer vrij vragen op werk om naar het ziekenhuis te gaan. Toen de dokter vertelde dat ik een melanoom had, kon ik alleen maar: ‘Oké, en nu?’ uitbrengen. Toen hij vroeg of ik familie in de buurt had wonen, realiseerde ik me de ernst van de situatie. Toen ik mijn vriend uiteindelijk sprak, kon ik alleen maar huilen: ‘het is niet goed, het is niet goed’.