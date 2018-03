We moesten bíjna huilen om wat er gebeurt met dit hondje

Als hondenliefhebber (of iemand met een hart) wil je na de eerste seconden van deze video waarschijnlijk al weg klikken. Maar wees gerust: het is echt niet zo zielig als het lijkt. Integendeel.

Het lijkt alsof de corgi in kwestie op het punt staat vanuit een vliegtuig de lucht in gegooid te worden. En alsof dat nog niet idioot genoeg is, draagt het beestje niet eens een parachute. Gelukkig werden onze zorgen snel weggenomen: het is allemaal optisch bedrog. In werkelijkheid wordt de corgi niet uit een vliegtuig geworpen, maar maakt het gewoon een duik in de sneeuw. En getuige de beelden heeft het hondje de tijd van z’n leven. Hadden ze ons toch mooi even tuk.

Mocht je net als wij fan zijn van deze ontzettend schattige viervoeter: Karma de corgi heeft ook z’n eigen Instagramaccount.

