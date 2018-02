Als er één programma is dat we nu al dé hit van 2018 kunnen noemen dan is het wel ‘De Luizenmoeder’. Gisteravond keken er bijna 3,5 miljoen mensen naar de 4e aflevering, die in plaats van hilarisch bijna een beetje verdrietig was.

‘De Luizenmoeder’ breekt het ene na het andere record. Je kunt de televisie niet aanzetten of er wordt wel ergens over het programma gesproken. Om nog maar niet te beginnen over social media. Op Twitter was de uitzending dan ook het gesprek van de avond. Deze keer niet omdat het tranen van het lachen was, maar omdat het stiekem juist heel ontroerend was.

Tranen

Gisteravond vonden er namelijk 10-minutengesprekken plaats op de school en dat zorgde natuurlijk weer voor hilarische situaties. Maar het moment dat er een gescheiden vader met een nieuwe vriendin in beeld kwam, kreeg het allemaal ineens een hele andere lading. Toen bleek dat de ongekend populaire juf Ank het thuis ook moeilijk had (en ze op een fantastische manier de vader van Floor een lesje leerde), rolden de tranen bij veel mensen over de wangen:

Daar zit ik dan, volgende week.. 2 avonden met oudergesprekken.. mijn openingszin en kookwekker gepersifleerd door juf Ank in de #luizenmoeder. Word nooit meer serieus genomen… — Jouke Kruijt (@Joukalille) 4 februari 2018

Ademloos gekeken naar de kwetsbare kant van #jufAnk . Kolere wat goed. En subtiel niet OTT. De stembreuk in ‘Hallo allemaal!’ De ogen! #IlseWarringa #Luizenmoeder is echt de beste actrice van Nederland. — Natasha Gerson (@Sanspareille) 4 februari 2018

Zeg #luizenmoeder, mij aan het huilen maken was geen part of the deal, hè?

Ik vind dit echt héél erg vreemd. Wat gebeurt hier nou? — Maarten 🐐 (@Mvnl) 4 februari 2018

Oh @ilsewarringa wat was dat goed geacteerd. Traan om juffrouw Ank hier op de bank. #luizenmoeder — Claudia de Breij (@claudiadebreij) 4 februari 2018

Eerst lachen om Ank, nu huilen..#luizenmoeder — Anneke Krak (@AnnekeKrak) 4 februari 2018

Ben ik de enige die vanavond zit te huilen bij #luizenmoeder .. en dan vandaag niet van het lachen. *snik — MYFU (@MaluYasmin) 4 februari 2018

Uhhhh…da’s ff omschakelen Als @juf_ank_klimop je bijna aan het huilen 😢 maakt #luizenmoeder — Patricia Roukens (@Yttap67) 4 februari 2018

Beeld: AVROTROS.