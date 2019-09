Twitter barst los over huilende Dionne Slagter in 'Expeditie Robinson'

Meedoen aan Expeditie Robinson is afzien. Dat weet Dionne Slagter nu ook als geen ander. De youtuber barstte in tranen uit tijdens een moeilijke proef.

En op Twitter wordt volop gediscussieerd over dat moment.

Huilende Dionne

Het gebeurde tijdens een ingewikkelde klimproef. Met al die spanning van Expeditie Robinson en in de bloedhitte van de Filipijnen werd het Dionne allemaal even teveel, waardoor ze in tranen uitbarstte. Tot frustratie van haar team, dat haar enigszins probeerde gerust te stellen maar ook met de handen in het haar zat. Vooral Hugo uitte z’n ongenoegen en krijgt daar ook de nodige kritiek over van kijkers.

Hugo, die zelf de helft van de proef uit staat te puffen, is Dionne af aan het zeiken omdat het hem niet snel genoeg gaat.#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/n2FWC7l4aJ — Femke T. (@F_MK__T) September 15, 2019

Ik hoop oprecht dat ze volgende week een proef krijgen die Hugo totaal niet kan. Wat een kwal #ExpeditieRobinson — • | 🌺 (@TheRoyalFatGirl) September 15, 2019

Kijk, je kan tegen Dionne gaan staan krijsen dat ze door moet gaan terwijl het kind met een paniekaanval om een boomstam hangt. Of je ziet in dat ze het niet redt en je toch niet meer gaat winnen en zegt joh meid kom lekker naar beneden. #ExpeditieRobinson — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) September 15, 2019

Wat zit iedereen te mopperen op Hugo. Hij heeft toch gewoon gelijk. Als je wilt winnen moet de zwakste eruit en dat is Dionne toch nu? Mis ik iets? #expeditierobinson — Taliet_Reageert (@Taliet_Reageert) September 15, 2019

Zie flink veel haat op Hugo langskomen, maar heeft hij niet gewoon gelijk? Het gaat erom daf je de zwakste schakel eruit stemt en op dat moment was dat gewoon Dionne. Dat je de oudste bent betekent niet meteen dat je de zwakste bent #expeditierobinson — Demi (@xdemismilee) September 15, 2019

Jaap vs Dionne

Op Twitter klinken er dus verschillende geluiden over Dionnes inzinking. De een ergert zich eraan, terwijl de ander het voor haar opneemt. En, spoiler alert…