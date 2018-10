Kijkers reageren ontroerd op huilende Willibrord Frequin in 'Beter laat dan nooit'

Vier Nederlandse televisiegrootheden maken samen met Olcay Gulsen een onvergetelijke reis door Bangkok in Beter laat dan nooit. Daar besluit Olcay één van de heren even apart te nemen, en dat leidt tot een emotioneel gesprek.

Willibrord Frequin (76), Peter Faber (74), Gerard Cox (78), Barrie Stevens (74) en Olcay Gulsen (38) stappen als echte Nederlanders op de fiets om de omgeving te verkennen. Tijdens hun reis stoppen ze bij een lokale markt, waar Olcay en Willibrord even ergens gaan zitten om te praten.

Kleinkinderen

Olcay laat een ingezonden video zien van Willibrords kleinkinderen, die giechelend rondroepen hoe gek ze zijn op hun opa. De duidelijk aangeslagen Willibrord begint te vertellen: “Dat is m’n lust en m’n leven. Dan zie je het onbezorgde leven. En de vrolijkheid van het leven. Want ik heb natuurlijk veel te veel ellende meegemaakt.”

Twee levens

“Ik heb twee levens”, gaat de voormalig journalist verder. “De ene is de vrolijke bourgondische Willibrord, met mij kun je wel goed uit en kun je veel plezier hebben. En als ik dan op reis ging waar je mensen ziet sterven, kindjes ziet sterven, dat slaat enorm op je in. Dan zie je zo’n lief kindje, met zoveel ellende.”

Vijftien jaar

“Ik heb dus wel vijftien jaar al die ellende gezien, iedere maand weer.” Olcay legt haar hand op de arm van de brutale tv-verslaggever met een klein hart en probeert hem te troosten. “Ik heb het heel lang heel goed weg kunnen douwen, maar ja, dan trek jij het weer eruit”, zegt Willibrord terwijl hij zijn tranen wegveegt.

Twitter

“Dit maakt het zo mooi. Van lachen gieren brullen naar enorme ontroering”, klinkt het op Twitter na het emotionele gesprek. “Een lach en een traan”, meent Ingrid. En dat is volgens hen mede te danken aan Olcay. “Knap dat je zo kunt interviewen Olcay. Zijn toch niet de minste dingen die de heren zo op tafel leggen”, aldus John.

Dit maakt het zoooo mooi! Van lachen gieren brullen naar enorme ontroering! #beterlaatdannooit Super @SuperOJ ! — Donna Fashion (@Donna_Fashion) 2 oktober 2018

Zo’n mooie groep mannen met elkaar , top programma , lach en een traan , genieten #beterlaatdannooit — Ingrid 🏌🏽♀️Stam (@ingridmeta) 2 oktober 2018

Ook deze is weer mooi ÉÉN op één met @SuperOJ 😚#beterlaatdannooit pic.twitter.com/5xuTm6LQer — Tom Rdm (@TomRdm010) 2 oktober 2018

Knap dat je zo kunt interviewen @SuperOJ

Zijn toch niet de minste dingen die de heren zo op tafel leggen.#beterlaatdannooit — John Joosse (@John137946) 2 oktober 2018

Wat een ontroerend mooi programma. Wat zijn ze allemaal kwetsbaar en open. Prachtig! #beterlaatdannooit #bldn — Martine Linnemeijer (@MrsLinnemeijer) 2 oktober 2018

De aflevering terugkijken doe je hier.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: rtl.nl. Beeld: ANP