Gedurfd: stellen kopen in dit tv-programma een huis zonder het gezien te hebben

Martijn Krabbé gaat een gedurfd nieuw tv-programma presenteren. In Kopen zonder kijken kopen stellen een huis zonder te, eh, kijken.

Ze zetten de eerste stap in hun woning pas nádat ze de koopovereenkomst hebben ondertekend.

Woningnood

Je moet het maar aandurven. Maar de kans dat ze ongewild in een hutje op de hei belanden is klein: Martijn en z’n team gaan namelijk goed op zoek naar wat bij ze past. Wat ook meehelpt, is dat de deelnemende koppels met de handen in het haar zitten. Net zoals zo veel mensen in Nederland nu met de woningnood. Bizar dure huizen, prijzen die maar blijven stijgen, een tekort aan nieuwbouwwoningen, overboden worden: iedereen die wil kopen, zal die worstelingen vast kennen.

Alkmaar

Blind een huis kopen is een heel drastische maatregel, maar voor de wanhopige mensen die meedoen blijkbaar het proberen waard. We zijn heel benieuwd hoe het in de praktijk uitpakt. In de eerste aflevering zijn Jeffrey en Larissa aan de beurt, die met hun zoontje Jax een woning in Alkmaar zoeken. Aan Martijn en zijn team de taak om met hun wensenlijst en een budget van € 362.500,- een stulpje te vinden.

‘Kopen zonder kijkers’ is vanaf 25 februari om 20.30 uur op RTL4 te zien.

Bron: AD. Beeld: ANP