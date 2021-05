Verdachte situatie bij Huis ten Bosch, politie ontruimt omgeving

Geen tijd om uitgebreid te koken, maar wel zin in een lekkere maaltijd? Geloof het of niet, maar met een waterkoker kun je in enkele minuten heerlijke gerechten op tafel zetten.

Ja, je waterkoker kan echt meer dan alleen water voor thee koken. Het is een echte alleskunner. Deze drie gerechten maak je supersnel klaar met de waterkoker:

Pap met bessen en kaneel

Met de waterkoker kun je een heerlijke havermoutpap klaarmaken die geschikt is als ontbijt of lunch. Naast enorm snel is dit recept ook nog eens heel gezond: havermout geeft ons veel energie en zorgt voor een langdurig verzadigd gevoel.

Voor deze pap heb je het volgende nodig:

8 eetlepels havervlokken

85 ml water

1 tl rozijnen

½ tl kaneelpoeder

100 g frambozen en bosbessen

En zo maak je de pap klaar: