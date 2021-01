Huisarts Ilona wacht met smart op coronavaccinatie: “Ik loop al bijna een jaar op eieren”

Ilona (51) werkt als huisarts in Amsterdam. Samen met duizenden collega’s zou ze in januari tijdens de eerste ronde gevaccineerd worden. Dat zit er voorlopig nog even niet in, omdat van het Moderna-vaccin minder dan verwacht beschikbaar komt. En dus wachten de huisartsen op een ander vaccin. Maar wanneer dat geleverd wordt, is nog onbekend. Ilona: “We zijn ontstemd en terneergeslagen.”

“Je hoort en leest in het nieuws dat bijna iedereen in de acute (zorg)keten is gevaccineerd. Maar een groot onderdeel van die keten zijn de huisartsen. Bij hen begint die keten juist. Een patiënt belandt niet zomaar in het ziekenhuis: wij beoordelen iemand eerst. En juist wij worden nu overgeslagen. Dat wringt.”

Zelf heeft Ilona nog geen corona gehad. Ze kan dan ook niet wachten om het vaccin te krijgen. “Ik heb veel patiënten gezien die zó ziek zijn geworden. Ook leeftijdgenoten. Ondertussen wil je je eigen werk goed blijven doen, maar de druk blijft oplopen. Collega’s vallen door ziekte uit en je bent zelf continu alert als je bij kwetsbare mensen thuis komt. ‘Raak ik niet besmet of besmet ik zelf niet onbewust iemand?’ Het geduld is een beetje op. Ik loop al bijna een jaar op eieren.”

Huisarts in opleiding Friso de Iongh (35) merkt dat veel collega’s dat gevoel ook hebben. Hij heeft in 2020 zelf wel corona gehad. “Hopelijk ben ik daardoor een beetje beschermd. Het geeft me in elk geval een gevoel van bevrijding dat ik bezoeken kan doen zonder steeds bang te zijn dat ik ziek word.” Dat gevoel gunt hij zijn mede-huisartsen in opleiding ook. “In mijn opleidingsgroep zit bijvoorbeeld een zwangere collega, die rondloopt in huizen waar een of meer mensen corona hebben. Dat voelt echt niet lekker als je het zelf nog niet hebt gehad.”

Wrang dat huisarts moet wachten

Huisarts Ilona benadrukt dat ze het fijn en terecht vindt dat het ziekenhuispersoneel bijna volledig gevaccineerd is. “Zij moeten ook voorgaan. Maar als je dan leest dat ook personeel dat niet met patiënten in aanraking komt gevaccineerd is, voelt het wrang naar ons toe. Zo van ‘wachten jullie nog maar even af’.”

De huisartsen zouden zichzelf gaan vaccineren met het vaccin waar ze vervolgens ook hun oudere en kwetsbare patiënten mee vaccineren. “Er is veel onvrede”, vertelt Ilona. “De regering heeft een hoop mooie, zalvende woorden over hoe fijn het is dat de huisartsen een stukje zorg van de ziekenhuizen overnemen. Dat doen we ook heel graag. Dat is onderdeel van ons vak en vinden we belangrijk. Maar het zou fijn zijn als er ook zalvende daden hadden gevolgd.”

“We moeten en wíllen onze patiënten vaccineren, maar het duurt nog een aantal weken voor we na onze eigen vaccinatie beschermd zijn. We hebben momenteel geen idee waar we aan toe zijn. En dat terwijl we elke dag een groot risico lopen om besmet te raken.”

Onsympathiek van de minister

Er zijn zo’n 15.000 vaccins nodig om alle huisartsen te vaccineren. “Peanuts op de bulk vaccins die straks elke dag beschikbaar komt in Nederland”, aldus Ilona. “En als wij gevaccineerd zijn, kunnen we het systeem draaiende houden. Meters maken en nog meer mensen vaccineren. Ik snap dat de regering het af en toe ook allemaal niet meer weet. Het is iedere week weer anders. Maar de manier waarop de minister ons nu wegwuift, is erg onsympathiek.”

Bron: NOS. Beeld: eigen foto Ilona