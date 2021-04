In talkshow Beau zit maandagavond Matthijs van der Poel aan tafel. De Rotterdamse huisarts schuift aan om te praten over de reuring omtrent het AstraZeneca-vaccin. Zijn heldere uitleg en duidelijke taal zorgt voor veel lof op Twitter.

“Hij vertolkt de machteloze woede van zijn collega’s erg goed”, schrijft iemand.

Het AstraZeneca-vaccin wordt wegens gezondheidsrisico’s niet langer gebruikt bij mensen onder de 60 jaar. Dit zorgt niet alleen bij onrust bij de 60-plussers, maar ook bij jongeren die het vaccin wél graag hadden gewild. Van der Poel vertelt aan Beau dat hij dit herkent in zijn praktijk.

Vrije keus

“We hebben gelijk vanuit de praktijk een bericht gedeeld op Facebook dat we vinden dat men vrije keus moet hebben. Het voelt niet logisch dat ik een 50-jarige cardioloog de prik niet mag geven omdat dat geadviseerd is door de Gezondheidsraad. Of een reumatische, astmatische patiënt van 59, bijvoorbeeld”, vervolgt de huisarts.

Schrikbarende cijfers

“Dat soort gesprekken hebben we in mijn praktijk. Mensen die net 59 zijn, mochten het vaccin dan niet krijgen, en dat voelt echt niet goed”, benadrukt hij. En de mensen die dan wél het vaccin mogen krijgen, blijken uit onderzoek vaak niet te komen opdagen. “Ja, echt schrikbarend”, beaamt de arts. “Ik werk in Rotterdam-West en wij hadden – vorige maand – de opdracht gekregen om het vaccin te bestellen. Net in die periode brak de reuring uit omtrent het vaccin, en we zien dat er nu maar 30% van de mensen op komt dagen. Ik moet als een marktkoopman rond gaan bellen.”

De arts vervolgt: “Dat voelt niet goed. En dit geldt ook voor collega’s, ook in andere praktijken komen er maar heel weinig mensen opdagen om het vaccin te halen. Dit is echt ernstig, want we willen gewoon richting 80%.”

Reacties

Op Twitter is men zeer te spreken over de duidelijke uitleg omtrent de angst van het AstraZeneca-vaccin. De huisarts krijgt dan ook veel lof online.

Die huisarts in #beau Wat een geweldige vent is dat. Legt het probleem met de vaccinaties treffend, sprekend en schokkend uit. — Meester Jari (@MeesterJari) April 12, 2021

Zo, die huisarts bij #beau maakt indruk. Slechts 30% komt opdagen voor vaccinatie. En morgen krijgen we weer van je hélahóla houdt de moed er nog even in. — Saskia Noort (@saskianoort) April 12, 2021

Geweldige huisarts die de machteloze woede van zijn collega’s vertolkt

Kijk vooral terug als je hem miste #Beau https://t.co/30dEvny8xU — wouke van scherrenburg (@woukevscherrenb) April 12, 2021

Stiekem best een beetje trots op mijn huisarts @Huisarts010Poel. Precies zoals ik hem ken. Staat voor zijn patiënten en gaat daar rebels ver voor. Ik gun echt iedereen een Matthijs als huisarts! #beau — Sun van Dijk (@SunvanDijk) April 12, 2021

Bron en beeld: RTL.