Huisarts slaat alarm: "Drie keer bedreigd op één avond"

Derk Runhaar werkt op de Huisartsenpost in Zaandam en maakt steeds vaker mee dat patiënten hem bedreigen. “Mensen moeten realiseren wat zo’n bedreiging met een zorgverlener doet.”

De Huisartsenpost is bedoeld voor mensen met gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts weer beschikbaar is. Aan Runhaar de taak om te bepalen of patiënten direct geholpen moeten worden of dat ze kunnen wachten. Deze mensen zijn vaak ongerust en zijn daardoor niet altijd even beleefd, vertelt Runhaar in gesprek met het AD. “Als je angstig of onzeker bent, kan dat gebeuren. Dat is ook geen probleem, daar kunnen we mee omgaan.”

‘Bedreigen is het nieuw eisen’

Wat de huisarts dwarszit, is dat steeds meer mensen hun agressie misbruiken om hun zin te krijgen. Op Twitter schrijft de arts hierover: “Eindstand avonddienst HAP (huisartsenpost, red.): zelf drie keer bedreigd in een poging zinnige zorg te leveren. Mijn team met top-triagisten: een veelvoud daarvan. Bedreigen is het nieuwe eisen geworden.”

Eindstand avonddienst HAP: zelf 3x bedreigd in een poging zinnige zorg te leveren. Mijn team met top-triagisten: veelvoud daarvan. Bedreigen is het nieuwe eisen geworden… — Derk Runhaar (@derkrunhaar) 15 oktober 2018

Sussen

In het AD benadrukt Runhaar dat deze situatie écht moet veranderen. Hij hoopt dat mensen beseffen wat ze veroorzaken met hun agressieve gedrag. “We zijn de boel aan het sussen in plaats van zorg te verlenen aan mensen die het echt nodig hebben.”

