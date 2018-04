Het huishoudboekje van: Linda & Martin

Praten over geld doen we liever niet, maar we willen wél graag weten hoe anderen het doen. Deze week geven touringcarchauffeuse Linda en manager Martin een inkijkje in hun financiën. En ze hebben goed gespaard…

Wie: Linda (31) en Martin (39)

Beroepen: touringcarchauffeuse (32 uur) en manager vervoerssector (40 uur)

Status: getrouwd, in verwachting van eerste kind

ERIN

Salaris Linda: €1600

Salaris Martin: €2350

————————————–

Totaal: €3950

ERUIT

Hypotheek: €650

Gas, water, licht: €250

Verzekeringen: €390

Belastingen: €100

Abonnementen: €22 (telefoon)

Auto/motor: €200

Hobby’s: €25

TV: €50

Boodschappen: €400

Kleding: €50

Vakantie: €175

Goede doelen/loterij: €45

Overige uitgaven: €75

————————————–

Totaal: €2432

SPAARGELD: €35.000

SCHULDEN: afgezien van de hypotheek zijn er geen schulden

Je hebt een verrassend beroep: touringcarchauffeuse. Ben je blij met je baan?

“Heel blij! Ik doe dit werk nu tien jaar en zou niet anders meer willen. Al toen ik een klein meisje was riep ik dat ik op een bus wilde rijden, maar omdat dat pas mag vanaf je 21e ben ik eerst een koksopleiding gaan doen. Toen ik oud genoeg was, heb ik meteen mijn rijbewijs gehaald. Dat ik als jonge vrouw op de bus rijd, zorgt nog wel eens voor verbaasde blikken. Vooral mannen vinden het bijzonder en vragen zich soms hardop af of ik de weg wel weet.”

Je bent in verwachting van jullie eerste kindje. Blijf je straks ook vier dagen werken?

“Ik ga straks naar drie dagen en blijf dan ook af en toe op kantoor werken. Ik heb het geluk dat ik vlakbij woon en op kantoor mijn eigen werktijden kan indelen.”

Hebben jullie de babykamer al compleet?

“We hebben het grootste deel van de uitzet al gekocht. Ik was eerst van plan om wat spullen via Marktplaats te kopen, maar ik ontdekte dat het prijsverschil tussen nieuw en mooi tweedehands heel klein is. Ik vond het daarom toch prettiger om alles nieuw te kopen. Daar hebben we wel goed over nagedacht. We zijn geen mensen die impulsieve aankopen doen.”

Jullie hebben een flinke spaarpot.

“Klopt! We gooien ons geld niet over de balk. Natuurlijk doen we weleens iets leuks, maar we gaan niet ieder weekend uit eten en onze televisie is tien jaar oud. Als-ie het nog doet, waarom zou je dan een nieuwe kopen? Het geeft me rust om genoeg geld achter de hand te hebben, bijvoorbeeld voor de babyuitzet of een verbouwing.”

Zou je een ander leven leiden als je een miljoen zou winnen?

“Ik zou wel een keertje extra op vakantie gaan of een nieuwe auto kopen, maar ik denk niet dat mijn dagelijks leven er anders van zou worden. Ik zou een groot deel van het geld weggeven aan mensen die het harder nodig hebben.”

Zijn er zaken waar je op wilt bezuinigen?

“Nee, eigenlijk niet. Misschien zouden de boodschappen goedkoper kunnen, maar ik bezuinig liever niet op goed en gezond eten. Producten als wasmiddel en shampoo koop ik alleen als het in de aanbieding is. Eigenlijk zou ik soms juist wat meer geld uit willen geven aan leuke dingen voor ons samen: een avondje uit of een weekend weg. Iets meer genieten.”

PS. Wil jij ook een (anoniem) inkijkje geven in jouw huishoudboekje? Geef je op via redactie@libelle.nl o.v.v. ‘Huishoudboekje’.

Beeld: iStock