Actrice Lynn Cohen (huishoudster Magda uit 'Sex and the city') overleden

De Amerikaanse actrice Lynn Cohen is vrijdag op 86-jarige leeftijd in New York overleden. De meeste Nederlanders zullen haar kennen als huishoudster Magda in Sex and the city.

Ook had ze rollen in films en series als Without a trace, Destructing Harry, Law & order en Eagle Eye.

Memorabel

In Sex and the city was ze eerst huishoudster en later nanny van (de zoon van) Miranda. Het boterde bepaald niet tussen die twee. Een van haar memorabelste scènes is die waarin ze de vibrator van Miranda vervangt door een Mariabeeldje. In 2018 zei ze in de Amerikaanse Cosmopolitan over haar rol dat haar personage een slimme, bazige vrouw was die begreep wat seksualiteit was. “Dat was nodig. Het was belangrijk dat ze geen typisch oud vrouwtje was, maar een vrouw die werkte en van wanten wist.”

Lynn Cohen speelde ook een rol in de 2 Sex and the city-films. Een 3e film is er nooit gekomen, en wel om deze reden:

