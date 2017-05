Zo lief: hulphond scholier krijgt ereplekje in schooljaarboek

Andrew Schalk (16) neemt zijn hulphond Alpha iedere dag mee naar school. En aangezien het beestje dag in dag uit present is op de Amerikaanse Stafford High School, verdient hij een ereplekje in het jaarboek, vond zijn baasje.

Zo gezegd, zo gedaan: tussen de leerlingen prijkt nu een zoet hondenkoppie onder de noemer ‘Alpha Schalk’. Pal naast Andrew, die niet weet wat hij zonder Alpha zou moeten.

Bij het baasje en zijn hond in bovenstaande video, waren de rollen omgedraaid: het beestje is degene met een aandoening die hulp krijgt. Hartverwarmend!

Just a boy and his (service) dog pic.twitter.com/uM5f9P9X3V — AJ (@t1dfighter_aj) 18 mei 2017

Waken over bloedsuikerspiegel

Andrew heeft diabetes type 1. Zijn hulphond is er om hem te waarschuwen als zijn bloedsuikerspiegel te laag of hoog wordt. “Alpha heeft een waanzinnig reukvermogen. 20 tot 40 minuten voordat mijn bloedsuikerspiegel daadwerkelijk daalt of stijgt, ruikt hij dat al”, vertelt Andrew. “Hij heeft mijn leven daarmee al meerdere keren gered, door me bijvoorbeeld midden in de nacht wakker te maken omdat ik een extreem lage bloedsuikerspiegel kreeg.”

Hulphond mee de les in

Andrew besloot zijn partner in crime dit schooljaar voor het eerst mee naar school te nemen, om hem te laten wennen aan de omgeving. “Hij is een belangrijk onderdeel geworden van mijn studie. Hij gaat mee de lessen in en veel mensen kennen hem.”

Op de foto

Reden genoeg om Alpha ook vast te leggen in het jaarboek, vond het baasje dus. “Ik nam hem gewoon mee toen de foto’s voor het jaarboek gemaakt werden. Ze moesten alleen even de camera iets lager verstellen.” Inmiddels heeft de hond zelfs zijn eigen schoolpasje gekregen.

Positievere kijk op leven

“Hij is een geweldig maatje van me en mensen op school worden vrolijk als ze hem in de gang of in de klas zien”, vervolgt Andrew. “Prachtig dat ‘ie zo’n effect heeft op mensen. Alpha is een geweldig beestje. Door hem ben ik positief naar mijn aandoening gaan kijken. Ik zie het eerder als een zegen in plaats van een negatief onderdeel van mijn leven.” Schattiger dan dit wordt ’t niet.

Bron: BuzzFeed. Beeld: Twitter