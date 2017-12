Dit is waarom er wordt gesproken over DWDD en Humberto Tan als presentator

Bij De Wereld Draait Door zien we al jaren het gezicht van Matthijs van Nieuwkerk. Hij is dé presentator van het programma.

Maar Matthijs heeft aangegeven het dit jaar iets rustiger aan te willen doen. Hij wil daarom maar een half jaar het praatprogramma maken.

Verrassing

Nu heeft NPO gedacht aan Humberto Tan als de uitgewezen vervanger. Een mooie kans voor de RTL-presentator, die met zijn RTL Late Night dalende kijkcijfers heeft. NPO-directeur Frans Klein: “Ik heb hem een tijdje terug in het voorbijgaan met hem gesproken. Maar hij heeft mij duidelijk gemaakt dat hij voorlopig nog een contract bij RTL heeft. Daarmee is het voor mij klaar. Ik ga geen bommen onder contracten leggen.”

Hij noemt de huidige show van Humberto ‘niet verrassend meer’. Klein: “Er wordt te weinig aan de boom geschud. Zo verraderlijk kan tv zijn. In het begin was het de ‘talk of the town’, maar als ik nu kijk, denk ik: ze hebben zitten slapen. Ze hebben te lang gedacht: dit werkt blijkbaar, niks meer aan doen.”

Humberto met zijn eerste kleinkind:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP