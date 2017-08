Humberto voor het eerst open over moeilijke tijd thuis

Humberto Tan heeft lang gezwegen over alles wat over zijn privéleven werd gezegd en geschreven.

Nu is hij voor het eerst open over de situatie thuis: “Het is een privésituatie, die echt niet leuk is”.

Niet best

Humberto kwam in maart dit jaar uitgebreid in het nieuws naar voren omdat hij een affaire zou hebben met presentatrice Dionne Stax, terwijl hij samen is met Ineke. Tegenover Wendy van Dijk is hij nu eerlijk over alles. En het gaat niet zo goed met hem zo blijkt, na al het zwijgen. “Ik heb een risico genomen door niks te zeggen. Ik wist: daar wordt het alleen maar erger van, dan gaan ze het invullen. De prijs die ik nu betaal, is vrij hoog. Sommigen vinden mij nu een lul. Dat doet pijn.” Hij wil er niet al teveel op ingaan, maar hij vertelt wel dat hij zelf vindt dat ‘hij het niet goed heeft gedaan’.

Achtervolgen

Ook laat hij weten dat zijn 10-jarige zoontje last heeft gehad van de situatie. Zo merkte Benjamin dat hij werd achtervolgd door roddelpers wanneer hij naar school werd gebracht. Humberto: “Hij zei toen: ‘Mama, ze zitten achter ons aan! Later vroeg hij aan mij: Papa, ken jij die mensen?’. Hij laat weten dat het nu wat rustiger is. Hij heeft wel weer zin om na de zomerstop en een vakantie in Kroatië weer aan de slag te gaan bij RTL Late Night. “Ik merk dat ik er zin heb, kom maar op.”

