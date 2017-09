Humberto Tan deelt een foto van vroeger met duidelijke boodschap

Het gaat de laatste tijd niet echt lekker met presentator Humberto Tan.

De kijkcijfers van RTL Late Night, de talkshow die door Humberto wordt gepresenteerd, blijven dalen. Zowel zakelijk als privé, na de vermeende affaire met Dionne Stax, krijgt Humberto kritiek over zich heen.

Eerlijk

De talkshow van de vakman trok jarenlang een miljoenenpubliek, maar nu haalt de show nog amper de 400.000 kijkers. Humberto trekt het zich aan en is op Instagram eerlijk over hoe hij zich momenteel voelt. Hij plaatst een foto uit zijn jonge jaren erbij.

“Ook ik laat niet de volledige werkelijkheid zien op instagram. Waarom? Omdat je niet te koop loopt met dingen waar je niet trots op bent of omdat je niet wil klagen. Ik plaats vooral beelden van foto’s die ik heb gemaakt en waar ik blij van word. Maar ik ben zeker niet altijd blij. Ik heb helaas niet meer alleen de onbezorgdheid die ik als kind wél had. Ik ervaar het regelmatig als een stomp in mijn maag als er bakken kritiek wordt uitgestort over mij of @rtllatenight. Tegelijk heb ik een sportmentaliteit en kijk ik vooral naar wat ik anders of beter moet doen. Beter je best doen, span je nog meer in en vertrouw op de uitkomst. En gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Alleen kan en ben ik niks, we moeten het samen doen.”

Bron & Beeld: Instagram