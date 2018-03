Zó zag Humberto Tan eruit toen hij nog haar had

Humberto Tan kennen we allemaal als de altijd vrolijke presentator van RTL Late Night. Momenteel is hij bezig met zijn laatste seizoen bij de talkshow.

Toch is hij niet blij met zijn vertrek. Het blijkt niet zijn eigen beslissing te zijn geweest: het was de keuze van RTL. Humberto zal worden opgevolgd door Twan Huys.

Nieuwe tijden

Humberto heeft gesprekken gevoerd over zijn ontslag en aan zijn leidinggevenden vooral gevraagd ‘waarom’. Daar kreeg hij meerdere argumenten en antwoorden op te horen. “Je bent constant in gesprek. Je praat erover. Dan is het van: ‘Oké, waarom dan?’ Dan hoor ik de argumenten en toen zei ik: ‘Oké, prima.’ Geen argumenten waar ik het mee eens ben, maar that’s it”, aldus Humberto. Wat hij na de zomer gaat doen, is nog niet bekend.

Om de lol er een beetje in te houden deelt Humberto een foto van vroeger op social media. Daarop is te zien hoe hij eruit zag toen hij nog haar had. Zelf zegt hij erover: “Nooit meer. Liever ben ik kaal!”. En ook: “Vroeger is niet altijd beter”.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP