Leuk nieuws voor Humberto Tan

Presentator Humberto Tan is blij. Op zijn Instagrampagina deelt hij een foto en daar spat de vreugde letterlijk vanaf.

Genomineerd

Niet zo gek ook: de presentator is genomineerd voor de Zilveren Televizier Ster-Presentator. En dat is een nominatie die hij koestert, schrijft hij bij de foto waarop hij zijn nominatie trots omhoog houdt.

Afscheid

“Het is vast niet zo heel moeilijk om te raden waaróm ik zo blij ben”, begint Humberto. “Afscheid genomen van een programma waar ik hart en ziel in heb gestopt. Er werd best veel over het programma en over mij geschreven en dan nu dit?? WOW!”

Publiek

“Dank, dank, dank kijkers! Dit is een nominatie namens het publiek en daar ben ik jullie zeer dankbaar voor”, vervolgt hij. “Er staan al twee Telvizier-sterren in mijn kast, maar deze nominatie glimt net iets meer. Juist door het verhaal.”

Concurrentie

Wie de concurrenten van Humberto zijn, is zojuist bekendgemaakt. Beau van Erven Dorens en Johnny de Mol nemen het tegen Humberto op. Bij de dames zijn de drie genomineerden ook al bekend: de strijd om de Zilveren Televizier Ster-Presentatrice gaat tussen Chantal Janzen, Eva Jinek en Geraldine Kemper.

