Humberto Tan maakt tongen los met 'naaktfoto'

Humberto Tan dook afgelopen weekend de archieven in en kwam plots een spannend kiekje van zichzelf tegen. De presentator heeft geen idee meer wanneer en door de wie de foto is geschoten, maar vond hem desalniettemin het delen waard.

“Soms komt er in mijn fotoarchief opeens iets naar boven waar ik niets meer van weet”, schrijft Humberto. Over het wie, waar en waarom kan hij dan ook niks zeggen. Dat geeft ook niks, want eerlijk is eerlijk: het is een prachtige foto die verder weinig achtergrondinformatie nodig heeft.

The bald and the beautiful

Toch roept Humberto zijn volgers op zelf het achterliggende verhaal bij de foto te bedenken. Dat hoefde hij niet twee keer te zeggen. “The bald and the beautiful”, grapt Gordon. “Je keek naar beneden en dacht… saaang tranga!”, vult presentator John Williams aan.

‘IJdeltuit’

Niet alleen is even gecharmeerd van zijn blote bast. “IJDELTUIT”, schrijft ene Corrie. De presentator kan het niet laten te reageren. “U hoeft hier niet te kijken hè… Maar ter info: op Instagram plaatsen mensen heel vaak foto’s van zichzelf. Dan weet u het alvast….U gaat nog heel veel ijdeltuiten tegenkomen.”

Wat ons betreft mag Humberto nog héél veel ijdele plaatjes delen.

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram