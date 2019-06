Humberto Tan heeft een pittige periode achter de rug. Zo kwam hij veel in het nieuws vanwege zijn vermeende affaire met Dionne Stax. Daar vertelt hij nu voor het eerst sinds tijden openhartig over.

De presentator heeft het al die tijd verzwegen. Waarom eigenlijk?

Boekje open

Humberto doet in het vakantieboek van het blad LINDA. voor het eerst een boekje open. Hij wordt geïnterviewd door schrijfster Saskia Noort. “Weet je wat het is? Soms heeft het ook niet zoveel zin om te praten, omdat niemand luistert”, legt hij uit. “Ik heb me voorgenomen niet meer tegen percepties te vechten. Of dingen wel of niet waar zijn, maakt niet meer uit. Het is zo. Als het zo opgeschreven wordt, is het al besloten.”

Energie

Daarom heeft hij al die tijd zijn mond gehouden. “Daar wil ik helemaal geen energie in stoppen. Ik wil mijn energie stoppen in dingen waar ik me beter door ga voelen, niet in flauwekulverhalen die het tegengestelde gevoel opleveren.” Hij geeft toe dat het een pittige periode was voor zijn familie. “Ik gun het helemaal niemand. Het was zo’n hectiek, iedere dag. Het hield ook maar niet op, werd groter en groter. Was het slim? Nee, natuurlijk niet. Het was wel de manier die ik koos. Die wij trouwens gekozen hebben. Het was niet alleen ik.”

Vechten

Voor het eerst lijkt het erop dat Humberto toegeeft daadwerkelijk een affaire gehad te hebben met nieuwslezeres Dionne Stax. Hij zegt letterlijk tegen Saskia dat hij vreest dat het hem ‘eeuwig nagedragen wordt’, omdat hij één keer betrapt is op vreemdgaan. Toch heeft de affaire zijn gezin nader tot elkaar gebracht. Om de relatie tussen hem en zijn vrouw Ineke te herstellen, is het stel in relatietherapie gegaan. “Voor een huwelijk moet je vechten”, zegt hij.

Laatst deelde Humberto nog deze veelzeggende foto op Instagram:

Dit bericht bekijken op Instagram ❤ Een bericht gedeeld door Humberto Tan (@humbertotan) op 20 Jun 2019 om 7:16 (PDT)

Bron: LINDA.vakantieboek. Beeld: ANP