Humberto Tan praat voor het eerst op televisie over affaire-geruchten

Op een paar cryptische foto’s na heeft Humberto Tan nog geen woorden vuil gemaakt aan de geruchten over een affaire, maar voor RTL Boulevard maakte hij een uitzondering. De presentator laat weten dat hij zich weinig aantrekt van alle verhalen die momenteel rond gaan.

Het is de eerste keer dat hij op televisie praat over zijn vermeende affaire met de 25-jarige fotografe Fleur Louwe.

‘Roerige periode?’

Als presentator Aran Bade vraagt naar de roerige periode en hoe het nu met hem gaat, reageert hij met: “Met mij gaat het goed. De roerige periode? Het ene oor in en het andere uit. (…) Alle andere dingen, ach. Volgende week is er ook weer wat.”

Samenwerking

Onlangs deden de geruchten de ronde dat de presentator een affaire heeft gehad met fotografe Fleur. De vermeende relatie tussen de twee werd onthuld in het weekblad Weekend. “We hebben elkaar leren kennen in de fotografie en het is de bedoeling dat we samenwerken als fotografen. En kunstprojecten gaan maken en zo”, zo vertelde Fleur eerder tegenover RTL Boulevard.

