Humberto Tan gaat na 'RTL Late Night' ook dít programma presenteren

Humberto Tan hoeft niet bang te zijn dat hij zich na zijn laatste uitzending van ‘RTL Late Night’ op 8 juni zal vervelen. Vorige week werd bekend dat hij een grote talentenjacht gaat presenteren en daar mag hij nóg een programma aan toevoegen.

Naast Holland’s Got Talent gaat Humberto ook het volgende seizoen van Dance Dance Dance presenteren, samen met Chantal Janzen. Hij neemt deze rol over van Jandino Asporaat, die een andere weg in wil slaan.

Chantal

“Ik vind het jammer om afscheid te nemen van mijn tv-huwelijk met Chantal Janzen”, reageert Jandino op het nieuws. “Ik wil alle fans en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt bedanken voor de onvoorwaardelijke liefde en steun. Ik wens Humberto superveel plezier met dit leuke avontuur.”

Kandidaten

In 2015 deed Humberto zelf met zijn dochter Julia mee aan Dance Dance Dance. Dit jaar behoren onder anderen Bridget Maasland en Miljuschka Witzenhausen tot de kandidaten van het programma.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP