Humberto Tan showt zijn moves bij The Ellen Show en dat zag er zó uit

Dat Humberto Tan een aardig potje kan dansen, is algemeen bekend. Maar wist je dat zijn dansmoves het zelfs tot de bühne van de Amerikaanse EllenDegeneres hebben geschopt? Op Instagram deelt hij een filmpje van dit bijzondere moment.

‘Wanneer je zin hebt in het weekend en ineens denkt aan die dag dat je bij Ellen in het publiek zat en er uit werd gepikt om je te laten gaan’, schrijft hij enthousiast bij de video. Op de beelden is te zien hoe Tan uit het publiek wordt gehaald om zijn moves te showen op het nummer Ain’t no other man van Christina Aguilera.

Een bericht gedeeld door Humberto Tan (@humbertotan) op 3 Mrt 2018 om 1:35 (PST)

‘Dans alsof niemand kijkt’

‘Heb een goed weekend allemaal! En dank voor alle mooie berichten. Welkom nieuwe volgers!!! Meer dan 6000 binnen een dag’, bedankt hij zijn oude en nieuwe fans op Instagram. ‘Dans alsof niemand kijkt!’, sluit hij zijn update af.

