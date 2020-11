Humberto Tan keert terug op de late avond

Humberto Tan (55) zal in het nieuwe jaar een comeback maken als talkshowhost bij RTL 4. De oud-presentator van RTL Late Night gaat de weekendvariant van Beau en Jinek presenteren en zal tijdens de sportzomer doordeweeks te zien zijn.

Humberto

In 2021 zal Humberto met zijn gelijknamige show de avond volpraten met actualiteit, sport, entertainment, kunst en cultuur. Zelf zegt de presentator erover: “Er is veel veranderd: de locatie, het tijdstip en voorlopig nog zonder publiek in de studio, maar ik ga er met mijn gasten een boeiend programma voor de kijker van maken. Het leven staat tenslotte niet stil in het weekend, er valt genoeg te bespreken over nieuws, sport en entertainment. Ik kijk er naar uit!”

RTL Late Night

In het afgelopen decennium werd Humberto Tan vijf jaar lang als de koning van de late avond gezien en hij groeide met zijn Late Night-redactie van een klein programma uit tot een kijkcijferkanon. Maar zo hard het programma groeide, zo hard kelderden cijfers na een paar jaar ook weer. Hij werd van de late avond afgehaald, vervangen door Twan Huys en sindsdien mocht hij alleen nog maar amusement maken bij RTL.

Reacties

Nu keert hij terug als talkshowhost. Peter van der Vorst, directeur content van RTL Nederland, is er blij mee. “Hij heeft in het verleden meer dan bewezen dat hij daar thuishoort. We hebben nu met Eva, Beau en Humberto een supertrio waarmee we het hele jaar door het gesprek van de dag kunnen voeren.” Ook Eva Jinek, die de doordeweekse talkshow presenteert op de zender, laat van zich horen: “Fantastisch dat Humberto er ook bij komt! Met zijn jarenlange ervaring en charme is hij de perfecte toevoeging aan ons team. En dat hij de personality heeft die bij een echte late night talkshow hoort, heeft hij natuurlijk allang bewezen. Ik ben heel blij dat hij ja heeft gezegd!”