Humberto Tan vertrekt bij RTL Late Night en dít is zijn opvolger

RTL Late Night krijgt een nieuwe presentator. De huidige frontman Humberto Tan maakte dat nieuws gisteren in het programma zelf bekend.

Humberto Tan wordt vervangen door Nieuwsuur-presentator Twan Huys. Hij zal na de zomer het stokje gaan overnemen en dus het nieuwe gezicht vormen van de late avond bij RTL 4.

Nieuwe plannen

Twan Huys is samen met RTL al hard bezig met het uitwerken van nieuwe ideeën voor het avondprogramma. Dat lijkt nodig, want de kijkcijfers kelderen de laatste tijd met rasse schreden.

Humberto Tan: “Ik heb met veel passie en plezier vijf seizoenen RTL Late Night gemaakt. Een geweldig avontuur waarbij ik bijzondere nationale en internationale gasten heb mogen ontvangen. Het grote aantal trouwe kijkers in de eerste jaren en de verschillende televisieprijzen waren voor mij en mijn team een sterke bevestiging dat we met RTL Late Night een goed format hebben ontwikkeld.”

RTL kiest andere weg

“We zijn er in het laatste jaar helaas niet in geslaagd om deze aantallen vast te houden. Daarom begrijp ik goed dat RTL kiest voor een andere weg”, zegt Tan. “Met pijn in het hart neem ik afscheid van een programma dat mij veel heeft gebracht. Ik kijk met trots terug en vol vertrouwen vooruit.”

Humberto Tan blijft in dienst bij RTL: vanaf de zomer zal hij daar andere programma’s gaan presenteren. Welke dat zijn, is nog niet bekend.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP.