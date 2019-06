Huub Stapel deelt opmerkelijke sneer uit aan Yvon Jaspers

Huub Stapel blijkt absoluut geen fan te zijn van Yvon Jaspers. In een interview met het AD deelt de acteur een flinke sneer uit aan de presentatrice. Huub noemt Yvon onder andere ‘de grootste koe’ die hij ooit op televisie heeft gezien.

De vraag over Yvon Jaspers komt niet helemaal uit de lucht vallen: Huub speelt momenteel in het Twentse theaterspektakel ‘Hanna van Hendrik’: een boerendrama waarin Huub zijn best doet om een kwijnend familiebedrijf overeind te houden.

Advertentie

‘Ze moet zich doodschamen’

Het boerendrama staat natuurlijk in groot contrast met de boerenromantiek die Yvon Jaspers ons op televisie voorspiegelt. Wanneer Huub hier een vraag over krijgt, haalt hij flink uit naar de presentatrice. “Yvon Jaspers is de grootste koe die ik ooit op televisie heb gezien. Wat een dom wicht zeg. Allereerst is er niets romantisch aan, op die boerderijen: het is knoerthard werken om te overleven en financieel het hoofd boven water te houden. Vechten. Jaspers incasseert tonnen voor haar schnabbel bij ForFarmers en vervolgens huilt ze krokodillentranen bij Jeroen Pauw als iemand daar wat van zegt. Ze moet zich doodschamen, wat een vertoning zeg.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP