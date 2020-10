Huwelijk Frank en Rogier in zwaar weer: “Rogier is naast zijn schoenen gaan lopen”

Het huwelijk van tv-sterren Frank en Rogier kent pieken en dalen. Dat het momenteel niet zo goed gaat tussen de twee, laten ze weten in weekblad Privé.

Het stel dat we kennen van Steenrijk, straatarm, Paleis voor een prikkie en Frank en Rogier checken in staat bekend als een komisch duo, maar nu valt er even niet zoveel te lachen.

Frank haalt uit

Frank en Rogier kampen namelijk met huwelijksproblemen en halen flink naar elkaar uit in het weekblad. Zo vertelt Frank over Rogier: “Rogier is naast zijn schoenen gaan lopen en daarmee maakt hij zich zeker niet geliefd bij de mensen om mij heen. Rogiers houding in ons nieuwe programma wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen.”