Philip (89) en Helen (84) bewijzen dat je nooit te oud bent voor de liefde

Dat je nooit te oud bent om verliefd te worden, bewijzen Philip en Helen uit Schotland. De twee ontmoetten elkaar tijdens in de bus en stappen nu in het huwelijksbootje.

Philip en Helen zaten al twee uur naast elkaar in de bus, maar hadden nog geen woord gewisseld, meldt Metro. Maar toen Helen haar stoelriem niet los kreeg, schoot Philip als een echte heer te hulp. “Het was de eerste keer dat zijn hand de mijne raakte. Hij hielp me en we begonnen een gesprek”, vertelt Helen.

Champagne

Aan het eind van de wel heel gezellige busreis, haalde Philip een fles champagne tevoorschijn. “Ik had geen idee waarom hij die fles bij zich had, maar hij gaf hem aan mij”, aldus Helen. Toen ze thuis was, besloot ze hem telefonisch te bedanken voor de champagne en vanaf die dag hebben ze elkaar ooit meer losgelaten.

Op reis

Philip, een gepensioneerde cartoontekenaar, en Helen, een gepensioneerde verpleegkundige, reizen sindsdien samen de wereld over. Ze zijn al samen naar Londen, Ibiza en Portugal geweest. Helen: “Ik heb een fantastische tijd, misschien nog wel mooier dan toen ik nog jong was”.

Weduwe

“Ik had nooit verwacht dat ik zo laat in mijn leven nog iemand zou ontmoeten”, vertelt Helen, wier man 18 jaar geleden overleed. “Philip kwam naast me zitten in de bus en sindsdien hebben we een geweldige tijd.” En… er komt een huwelijk! Na een tochtje over een rivier in Schotland ging Philip op zijn knieën. Voorlopig wonen ze nog ieder in hun eigen stad/dorp. Philip belt zijn aanstaande twee keer per dag en ze ontmoeten elkaar elke week op een bridgeavond met vrienden. Prachtig toch?

