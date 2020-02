Huwelijk tussen Nicolette Kluijver en Joost Staudt definitief voorbij

Begin 2019 maakten Nicolette Kluijver en haar Man Joost Staudt al bekend dat hun huwelijk in zwaar weer verkeerde, maar desondanks besloten de twee er voor te blijven vechten. Zonder het gewenste resultaat, zo blijkt nu: de presentatrice heeft vandaag laat weten dat hun scheiding definitief is.

Aan Story vertelt Nicolette dat de twee uit elkaar zijn en als en als vrienden verder gaan.

Voorbarige boodschap

Iets meer dan een jaar geleden plaatste Nicolette en nogal veelzeggende tekst op Instagram: “We zullen de beste vriendjes blijven”, schreef ze, gevolgd door een gebroken hartje. De geruchtenmolen kwam al snel op gang, maar Nicolette besloot opvallend genoeg om de post ook weer te verwijderen. Het leek er sterk op dat het melden van de breuk toentertijd iets te voorbarig was geweest.

Verder als vrienden

Na een tijdje apart te hebben gewoond keerde Nicolette weer huiswaarts, wat deed vermoeden dat het weer goed ging tussen het koppel. Helaas blijkt de realiteit tóch anders in elkaar te steken: “Nicolette woont vanaf nu in haar eigen huis”, aldus een bekende van het gezin tegenover Story. “Joost blijft in hun oude, gezamenlijke woning. Ze hebben de laatste tijd veel gepraat en bekeken hoe ze een nieuw bestaan als vrienden kunnen opbouwen. Ze hebben in elk geval duidelijk besloten hun eigen verdriet even te parkeren om ervoor te zorgen dat de kinderen niet onnodig onder de situatie lijden.”

Bevestiging Nicolette

Nicolette heeft het nieuws inmiddels zelf ook bevestigd: “Ik denk dat het maar het beste is dat het een keer naar buiten komt”, aldus de RTL-presentatrice. “Het wordt ook steeds moeilijker met al die vragen en roddels die ontstaan. Maar het klopt. We zijn uit elkaar en gaan als vrienden verder. We zijn nu als gezin in Oostenrijk. Het gaat Joost en mij nu om het geluk van onze kinderen. Ik hoop dat mensen dat begrijpen en respecteren.”

