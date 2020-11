21-01-2021, 01-02-2021, 21-02-2021: er zijn in 2021 weer genoeg mooie datums te bedenken voor een romantisch huwelijksaanzoek. Voor sommige vrouwen is de kans om ten huwelijk te worden gevraagd in 2021 nét ietsje groter.

Het blijkt natuurlijk koffiedik kijken, maar met een handig trucje op basis van de resultaten van serieuze onderzoeken kun je toch al een beetje voorspellen wat er in 2021 gaat gebeuren. Bijvoorbeeld: welke vrouwen kunnen dit jaar een huwelijksaanzoek verwachten?

Populaire namen in 1991

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland trouwen, is 31 jaar. Laten we zeggen dat een stel gemiddeld een jaar bezig is met de voorbereidingen van een bruiloft, dan worden de meeste vrouwen ten huwelijk gevraagd als ze 30 jaar oud zijn. De volgende stap is dan om te kijken welke namen er 30 jaar geleden (geteld vanaf 2021) het populairst waren. En voilà, dat maakt de kans groot dat vrouwen met een van deze voornamen in 2021 ten huwelijk worden gevraagd:

Laura Maria Anne Michelle Lisa Sanne Johanna Kelly Kim Melissa Anna Manon Iris Linda Chantal Denise Stephanie Anouk Mandy Daniëlle

Bron: Meertens. Beeld: iStock